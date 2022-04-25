لجنة وجهاء حلب تستذكر شهداء قره جوخ وكافة شهداء الحرية

أصدرت لجنة وجهاء حلب اليوم في مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة في حي الشقيف بيانا إلى الرأي العام، بمناسبة عيد الشهداء المصادف 25 نيسان/أبريل، والذي حضره العشرات من وجهاء الحي من العرب والكرد.

وقرئ البيان من قبل عضو لجنة وجهاء حلب وليد بكر، وقال فيه:

"لنسأل أنفسنا هل هناك أعظمُ وأجل مكانة ممن جعله الله ما يقارب منزلةً ومرتبةً من الأنبياء والأولياء الصالحين؟، إنهم الشهداء هؤلاء اللذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأوطانهم وإعلاءً لاسم الله، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: (ولا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون..).

الشهيد روحه شاهدةً وحاضرةً، فالله ورسولهُ وملائكتهُ يشهدون له بالجنة، وهو الذي يشاهد الملائكة عند احتضاره، فالشهيد هو رفيق الأنبياء في الجنة وصاحب الروح الطاهرة التي ضحت بنفسها لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهو الدرع الحصين الذي نصب نفسه لصون العرض والقضاء على الظلم ونار الفتن.

فالشهداء هم أساس بناء الأوطان، والأوطان بلا تضحيات الشهداء ستؤول إلى الخراب، والتراب الذي لا يرويه دم الشهيد لا يمكن أن يكون تراباً ظاهراً يفوح منها العطر الفواح، فالشهداء صناع مجد الأمم وكرامتها وعزتها، وهم القناديلُ المضيئة في ظلمةِ الحياة.

في هذه المناسبة نستذكر شهداء قره جوخ عام 2017 اللذين استشهدوا للدفاع عن هذا الوطن الغالي، ومهما حاول الأعداء أن يزعزعوا استقرار هذا الوطن ويخلقوا الفتن بين مكوناته فإنهم لن يصلوا لمُرادهم، لأن شعبنا وبكافة طوائفهم متحدون ومتضامنون خلف شبابهم الميامين ضد الغزاة والطامعين.

ومهما حاولوا التعرض لهذا التحالف والتعاضد بخلق الفتن والمشاكل والحصار والتجويع فإنها ستصطدم بالمقاومة بروح فدائية وتضحية لا تستهان من قبل جماهيرنا وشعبنا.

نعاهد كل شهداء الوطن الحبيب، شهداء الحرية، شهداء الكرامة، بأننا لن ننساهم وستظل ذكراهم باقية في فكرنا وقلوبنا، وأننا على العهد باقون ونكمل مسيرتهم التي ساروا عليها".

(ع س/ل)

ANHA