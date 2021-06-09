لجنة وجهاء حلب تعقد اجتماعاً عشائرياً موسعاً للتأكيد على ترسيخ أواصر أخوة الشعوب

تغذي عدة جهات إقليمية ودولية النعرات الطائفية عبر الحرب الخاصة ونشر الفتن بين أبناء الشعب السوري بهدف إضعاف اللحمة الوطنية وتهديد المكتسبات المتحققة بفضل مشروع الأمة الديمقراطية ومبادئ أخوة الشعوب والعيش المشترك.

وعلى أسس درء الفتن وتعزيز أواصر أخوة الشعب الواحد عقدت اليوم لجنة وجهاء حلب اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من وجهاء وأعيان مدينة حلب وهم من عشائر ( البو شعبان، البو خميس، الدمالخة، مريميني، شمر، الحديدين، بني زيد، البو بنا، والبو صالح فخذ من قبيلة البقارة).

إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية وهي كل من حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس سوريا الديمقراطية، التحالف الوطني الديمقراطي السوري، حركة المجتمع الديمقراطي، حزب سوريا المستقبل، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، ومؤسسات المجتمع المدني.

الاجتماع بدأ على أسس تبادل النقاشات حول تعزيز أواصر أخوة الشعوب ومنع خلايا القوى الفاشية من بث الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

البيت الداخلي

وخلال الاجتماع نوه الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد أعرج إلى أن العدو التركي لا يزال متربصاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأخير احتل عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) ويحلم باحتلال حلب بأكملها.

وتابع حديثه بالقول: " العشر سنوات التي مرت لو لم يكن بيتنا الداخلي قوياً لاخترقه العدو بكل سهولة، فأخطر شيء بالنسبة لنا هو المساس بالبيت الداخلي" .

أعرج قال بأن الدول المتدخلة في سوريا تبحث عن مصالحها وتسعى ليل نهار إلى قضم أجزاء من الوطن السوري وهو الشيء الذي لن يقبله السوريون، عبر التفاني والتماسك في وجه تلك الهجمات.

أعرج اعتبر أن فترة حرب الأسلحة انتهت وبدأ فصل جديد من الحروب هو الحرب الخاصة عبر تحريك الورقة الاقتصادية لتجويع الشعب بالإضافة إلى التحريض عبر الفتن.

وقال أيضاً: " إن المرحلة التي نعيشها الآن حساسة للغاية وتعتمد على الدفاع عن البيت الداخلي في وجه الشروخ عكس المراحل السابقة التي اعتمدت على التحشيد العسكري، وأي نار للفتن إن اشتعلت سنكون كوجهاء للمجتمع صمام أمان يحميه".

التاريخ لا يخفي من أين أتت السياسات الخبيثة

أما الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو فقال " نحن الشعوب المتعايشة مع بعضها البعض لنا تاريخ مشترك وثقافة مشتركة ولا ينقصنا شيء، المؤامرات والسياسات اللاأخلاقية هي التي تعترض أمام كل شيء مشترك".

وتابع حسو بأن العيش المشترك والسلام المشترك والأرض المشتركة لن تبقى إن لم ندافع عنها، والتاريخ لا يمكن إخفاؤه ويظهر من أين تأتي تلك السياسات الخبيثة.

في حين افتتح أحد وجهاء عشيرة البو خميس الشيخ علي الحسن حديثه بإحدى آيات القرآن الكريم وهي قوله تعالى " وإنما المؤمنون أخوة" وأردف حديثه بالقول:" إن هذا المجلس الذي نحن فيه لا يحلو إلا بتواجد كل المكونات ونحن كسوريا مصغرة هنا الآن مجتمعين ويجب أن نكون كالجسد الواحد لكي لا نصاب بالمرض".

بينما عبد الله العلي وهو أحد شيوخ عشيرة البو صالح وهي فخد من قبيلة البقارة قال:" جوهر هذا الاجتماع هو أننا كجسد واحد سواء في منبج أو عين العرب (كوباني) وكل الجغرافية السورية، هنالك بذار للفتنة بين أبناء عمومتنا البو شمس الذين تأثروا بالحوادث التي حصلت في منبج وأثارت عواطفهم، لذلك أرجو من العقلاء والأخوة والقيادات من حي الشيخ مقصود دعوتهم إلى الحوار فإن كان لهم حق يأخذوه وإن كان عليهم حق فليدفعوه"

كما أوضح أحد أئمة حي الشيخ مقصود الشيخ عمر الشامي أن التعاون في حل الخلافات ومنع الفتن هو واجب أخلاقي ملقى على عاتق الجميع، " كلنا في سفينة إذا نجت كلنا ننجو وإن غرقت فالكل سيغرق".

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أن أواصر أخوة الشعوب والعيش المشترك ستترسخ بشكل أكبر عبر تحكيم العقلاء وتوجه المجتمع لما فيه من صلاح.

(م عل)

ANHA