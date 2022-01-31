لجنة وجهاء العشائر في حلب: سيطرة قسد على الفتنة يؤكد أنها تحظى بدعم شعبي كبير

أدلت اليوم الإثنين، لجنة وجهاء العشائر في حلب ببيان إلى الرأي العام، استنكرت فيه الهجوم داعش الأخير على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة حسكة.

وتجمّع العشرات من أعضاء اللجنة أمام مركزها الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، لقراءة البيان من قِبل العضو عبد الرحمن غزو.

استهلت اللجنة بيانها بالآية القرآنية "الفتنة أشد من القتل"، مشيرة إلى أن الفتنة هو السلاح الذي أوجدته القوى الاستعمارية لضرب الشعوب وتمزيق الأمم وتفريق المكونات وخلق المشاكل والأزمات في الدول وذلك لضرب استقرارها وزعزعة أمنها.

مبيّنة أن الهجوم على سجن الصناعة في غويران بالحسكة كان مؤامرة مُحاكة ومُخططة مسبقاً من قِبل الدول الإقليمية وخاصة دولة الاحتلال التركي و"كان هدفها خلق فوضى وفتنة واقتتال في المنطقة وضرب النسيج السوري".

منوّهة إلى أن "القوى الداعمة للإرهاب تتوهم وتعيش أحلام اليقظة وكانت على يقين بأن تنجح مخططاتها لكنها نَسَت أو تناست بأن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي سوف تكون لها بالمرصاد وسوف تقضي على المؤامرة مثلما قضت على داعش في باغوز".

وأردفت اللجنة أن "نجاح قوات سوريا الديمقراطية وسيطرتها على الفتنة واستسلام مرتزقة داعش أمامها يؤكد للصديق قبل العدو بأن قسد تحظى بدعم شعبي كبير من كافة فئات الشعب ومكوناته في شمال وشرق سوريا، وأن جميع مكونات شمال وشرق سوريا متلاحمة ومتكاتفة مع قسد".

وأكدت لجنة وجهاء العشائر في حلب خلال بيانها، على دعمها ووقوفها في صف قوات قسد في مواجهة المرتزقة والمتآمرين والمحتلين.

(ن ش/ س ر)

ANHA