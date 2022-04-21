لجنة وافدي مقاطعة الشهباء في منبج تدين فرض الحصار على الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية

تجمع أعضاء وعضوات لجنة وافدي مقاطعة الشهباء وتجمع نساء زنوبيا، أمام مركز لجنة وافدي الشهباء في مدينة منبج، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام والذي قرئ من قبل الرئاسة المشتركة للجنة وافدي مقاطعة الشهباء، جيهان علو، جاء فيه:

"يعيش الشعب السوري ظروفاً صعبة في ظل استمرار الأزمة وفرض النظام للحل الأمني والقبضة العسكرية على الشعب، وتزداد صعوبة الحياة مع ازدياد أعباء الحياة اليومية التي يرزح تحتها المواطن، نتيجة تداعيات الحرب السورية".

وأضاف البيان: "منذ بداية الأزمة طبقت حكومة دمشق سياسة الأرض المحروقة ضد شعبها وفي المناطق التي لم تتمكن من دخولها عسكرياً، لجأت إلى حصارها وتجويع المدنيين فيها بغية استسلامهم لإرضاء حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان".

تابع البيان: "ما يحدث الآن في مقاطعة الشهباء، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما هو إلا استمرار لهذه السياسة التي أتقنها النظام ضد الشعب، ومع حلول شهر رمضان الكريم عمد النظام إلى فرض حصار خانق على شعبنا، ومنع عنه كل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، فتوقفت الأفران عن العمل وفقدت المواد الأساسية من الأسواق".

وتساءلوا في البيان "إن كانت حكومة دمشق تمثل الشعب السوري، فهل تمثله عن طريق حصاره وتجويعه وقتله وإجباره على الهجرة وترك الوطن؟ مثل ما مارسه الاحتلال التركي في بعض المناطق المحتلة، مثل الباب وجرابلس وإعزاز وسري كانيه وكري سبي بتهجير السكان، فلم يشبع أرودغان وبشار الأسد من دم السوريين ومن دمار سوريا".

ووصف البيان ممارسات حكومة دمشق بجريمة حرب ومحاولة قتل الشعب المدني.

وفي الختام طالب البيان "جمعيات حقوق الإنسان وممثلي شؤون النازحين والصحافة الحرة والمجتمع المدني، بالتوجه إلى هذه المناطق لنقل معاناة وواقع الشعب هناك، والضغط على حكومة دمشق لفك الحصار عن المدنيين والاعتراف بحق جميع مكونات المجتمع السوري في العيش بكرامة وحرية على أرضهم".

(ش س/ د)

ANHA