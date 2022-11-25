لجنة توثيق الانتهاكات: نعمل لإيجاد آلية لرفع دعاوى ضد تركيا أمام المحاكم الدولية

ارتكبت الدولة التركية الفاشية خلال الأيام القليلة الفائتة جرائم حرب علنية في هجماتها على شمال وشرق سوريا.

من جهتها، تسعى لجنة لتوثيق الانتهاكات لرفع دعاوى ضد الدولة التركية المحتلة أمام المحاكم الدولية.

الرئيسة المشتركة للجنة والمحامية فيان أيوب، قالت إن "هدف اللجنة وعملها الأساسي هو توثيق وحفظ وأرشفة جميع الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية بحق المدنيين وجميع السكان في شمال وشرق سوريا، ليصار بعد ذلك لإقامة دعاوى أمام المحاكم الأوروبية والدولية".

وأضافت تعليقاً على جرائم الحرب التركية: "تركيا تستهدف البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات ومحطات الغاز".

وأكدت في حديث لوكالتنا أن "ما ترتكبه تركيا هو انتهاك صارخ وصريح للقوانين والمواثيق الدولية، حيث أنها ترتكب بقصفها الحالي جريمة حرب وإبادة للكرد وتستهدف سيادة دولة جارة وهو لا يجوز قانوناً".

وقالت الرئيسة المشتركة للجنة توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، فيان أيوب، إن "هدف اللجنة الأساسي هو إقامة دعاوى أمام المحاكم الدولية، وهنالك شروط لإقامة هذه الدعاوى ولديها إجراءات عديدة معقدة وطويلة وتأخذ وقتا طويلاً، ونعمل حالياً لإيجاد آلية وطريقة للبدء بهذه الإجراءات لنستطيع أن نرفع هذه الدعاوى مستقبلاً وفي القريب العاجل".

كان العشرات من المحامين والحقوقيين خلال اجتماع عقد في مدينة كوباني يوم الـ 24 من أيلول/ سبتمبر الفائت، قد شكلوا لجنة لتوثيق الانتهاكات التي تطال السوريين في شمال وشرق سوريا.

(د)

ANHA