لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي تندد بالحصار على الشيخ مقصود والأشرفية

تجمّع العشرات من أعضاء وعضوات لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، اليوم السبت أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، للإدلاء ببيان؛ تنديداً بالحصار الحكومي المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقرئ البيان من قِبل الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، زيلان شيخو.

أكد البيان أن "الشعب الكردي قدّم الكثير من التضحيات في مقاومة المحتلين والطغاة كداعش والاحتلال التركي في سبيل إعلاء كلمة الحق، وتحقيق الحرية والوصول إلى مجتمع ديمقراطي تعددي مبني على أسس الحياة التشاركية والعيش المشترك".

أشار البيان إلى أن "هدف حكومة دمشق ضرب مشروع الأمة الديمقراطية؛ المتمثل بالإدارة الذاتية"، مشدداً "أن شعب المنطقة سيصعد من وتيرة مقاومته أمام هذه الممارسات اللا أخلاقية".

في الختام، طالب البيان القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجباتها ووضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

(ن ش/ف)

ANHA