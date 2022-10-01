لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب تقيم احتفالية  بمناسبة عيد المعلم

الاحتفالية، أقيمت في مدرسة قهرمان عفرين في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وشارك فيها العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الفنانين والمجلس العام لحي الأشرفية والشيخ مقصود والعشرات من المعلمين.

وخلال الاحتفالية، ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين فاطمة بس كلمة أشارت في مستهلها إلى جهد المعلمين لبناء جيل واعٍ ومثقف، ودورهم في تطور وتقدم المجتمعات وقالت: "المعلم يربي الأجيال ويصنع العقول".

ونوهت فاطمة إلى ما يقع على عاتق المعلمين من مسؤوليات وقالت: "تقدم الأمم يقع على كاهل المعلمين ومرهون بجهدهم وعزمهم وإصرارهم، ويجب عليهم نقل كل العلم والمعرفة لطلابهم كي يصبحوا مسلحين بالعلم ومدركين لما يدور من حولهم".

وتابعت : "لولا وجود المعلم لما كان للعلم مكانة ولظل الناس غارقين في الجهل، لذا المعلم له الفضل الأكبر في تقدم الأمم وتطورها وبلوغها القمم العالية ".

قدمت بعد ذلك شهادات التخريج من دورة التمريض والإسعافات الأولية لعدد من المعلمات والمعلمين الذين تلقوا الدورة من قبل الطبيب والمدرس نشأت زيباري ومحمد محمدكي.

وبدوره قدم الفنان صلاح أكري فقرات من الغناء التراثي، في حين قدمت فرقة الشهيدة شيلان كوباني التابعة لمركز الهلال الذهبي عروضاً من الرقص الفلكلوري، وقدمت بدورها فرقة فاجين مجموعة من الأغاني الثورية والتراثية.

لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(ن ش/سـ)

ANHA