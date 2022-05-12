لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب تنظم احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية

مع اقتراب يوم اللغة الكردية، نظمت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، احتفالية في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، والتي حضرها العشرات من المعلمين والطلاب.

وزُيّن مكان الاحتفالية بصور الشهيد عكيد وصور القائد أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي ولجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، هنأت بعده الإدارية في مدرسة الشهيد قهرمان، لينا خليل، بيوم اللغة الكردية جميع المعلمين والمعلمات والطلبة وجميع شهداء الحرية، مبيّنة أن الشعب الكردي يحتفل في كل عام بهذه المناسبة التاريخية.

وقالت: "يقع واجب حماية لغتنا الأم من الإبادة والصهر على عاتق الجميع"، وتابعت "من أحد أهداف الدولة التركية هي محو اللغة والهوية الكردية، لكن بفضل الشهداء والمعلمين أُفشِلت خطط الدولة التركية الفاشية، ونحن بدورنا نعاهد بأننا سنستمر في تطوير لغتنا الأم والحفاظ عليها".

كما تطرقت لينا خليل إلى مناسبة هذا اليوم، وقالت: "نُشِر أول إصدار من مجلة هاوار الكردية عام 1932، ونسبة إلى ذلك، حدد يوم 15 أيار يوم اللغة الكردية".

بعدها قدم طلاب مدرسة الشهيد قهرمان عفرين عدداً من الأغاني الثورية وسط تصفيق حار من قبل زملائهم الطلبة.

من ثم قدمت فرقة أزهار المستقبل للرقص والتابعة لحركة الهلال الذهبي، رقصات فلكلورية ومن التراث العفريني على أنغام الطبل والمزمار.

لتنتهي الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المعلمين والمعلمات والطلبة على وقع الأغاني الفلكلورية.

(ع س/ س ر)

ANHA