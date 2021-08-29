لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في حلب توزع وثائق الشهادة الثانوية على الطلبة الناجحين

وسلّمت لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي 27 وثيقة للشهادة الثانوية (البكلوريا)، للفرعين العلمي والأدبي، للطلبة الناجحين في احتفالية.

واحتفل الطلبة الناجحون في مدرسة الشهيد قهرمان بحي الشيخ مقصود، اليوم الأحد، بتسلمهم وثائق النجاح بمشاركة أسرهم، بالإضافة إلى معلمي ومعلمات المدرسة.

وبدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة باسم إدارة الشهيد قهرمان من قبل، شيرين أحمد، التي قالت إن اللغة هي الهوية والثقافة للشعوب، "يجب على الجميع الحفاظ على لغتهم وعدم السماح لأي أحد بطمسها"، وأكدت على أهمية اللغة الكردية وضرورة العمل على تطويرها ونشرها بين المجتمع.

وهنأت شيرين أحمد في ختام حديثها الطلبة بنجاحهم وتحصيلهم شهادة التعليم الثانوي بفرعيه، متمنية لهم دوام التقدم والنجاح.

وبعد ذلك وُزّعت الوثائق الـ 27؛ منها 7 للفرع العلمي و20 للفرع الأدبي على الطلبة الناجحين، وذلك من قبل الإداريتين في مدرسة الشهيد قهرمان فاطمة كوشان وشيرين أحمد.

كما تم تكريم الطالبة ليلاف جاويش الحاصلة على المرتبة الأولى بشهادة تقدير، وإهداؤها كمبيوتر محمول.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الطلبة والمعلمين والمعلمات، على وقع الأغاني الشعبية.

(ع س/ س ر)

ANHA