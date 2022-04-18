لجنة صياغة العقد الاجتماعي تنهي اجتماعها الثالث وسط ثناء المشاركين على الجهود المبذولة

ناقشت اليوم لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مسودة العقد مع شرائح مجتمعية مختلفة من المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة، ليكون الاجتماع الثالث من نوعه في المقاطعة، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع قبل المصادقة عليه من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بين أعضاء من لجنة صياغة العقد، والرئاسات المشتركة وأعضاء المجالس والكومينات في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة "الشدادي، الحدادية، العريشة، مركدة، الدشيشة"، والرئاسات المشتركة وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في تلك النواحي، إلى جانب الأحزاب السياسية فيها.

وتناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي، إلهام مطلي، آلدار خليل، أكرم محشوش، قراءة مسودة العقد الاجتماعي المؤلفة من 99 مادة، وشرح مفصل لكل بند على حدة، وإفساح المجال أمام المشاركين لإبداء الرأي.

وأثنى المشاركون في الاجتماع عبر مداخلات على الجهود المبذولة لصياغة عقد يضمن حقوق جميع المكونات في المنطقة، وعلى مشاركة اللجنة لشرائح المجتمع بأكبر قدر ممكن في إبداء الرأي حول الدستور الذي يخط لشمال وشرق سوريا، ورأى الأهالي أن المسودة بشكلها الحالي قادرة على ضمان حقوق الجميع، والحد من أي استغلال، ومنع التسلط، وتضمن الحرية السياسية والثقافية للمجتمع.

وحول مرحلة ما بعد مناقشة مسودة العقد في المرحلة الثالثة، قال عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وعضو اللجنة المصغرة، آلدار خليل لوكالتنا على هامش الاجتماع: "بعد الانتهاء من عقد الاجتماعات سيتم مناقشة هذه الآراء والمقترحات التي جمعت في اجتماع لجنة صياغة العقد الاجتماعي الموسعة، ليتم صياغة المسودة وفق تلك الملاحظات والمقترحات، ورفعها لإقرارها بصياغتها النهائية من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية".

ويعد هذا الاجتماع المنعقد في ناحية الشدادي الثالث للجنة في مقاطعة الحسكة، بعد أن انتهت خلال الاجتماع الأول من مناقشة المسودة مع مجلس مقاطعة الحسكة، وكومينات ومؤسسات ناحية الهول في الـ 14 من نيسان الجاري، وكذلك عقب الاجتماع الثاني الذي عقد مع مجالس وكومينات ومؤسسات مدينة الحسكة يوم السبت الفائت.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة الثالثة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات.

(أم)

ANHA