لجنة صياغة العقد الاجتماع تناقش مسودة العقد مع مؤسسات مجلس دير الزور المدني

وبدأ الاجتماع بقراء مسودة العقد الاجتماعي من قبل المستشار القانوني في مجلس دير الزور المدني ثائر الكريد وأوضح للحضور كافة أبواب وبنود مسودة العقد الاجتماعي.

وناقش الحضور العديد من النقاط وأبدوا آراءهم ومقترحاتهم بخصوص العقد الاجتماعي آملين أن يتم تطبيق العقد الاجتماعي في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وتعمل لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا على قراءة وشرح مسودة العقد الاجتماعي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بهدف وصول المسودة لكافة شرائح المجتمع ومناقشتها وأخذ رأي الأهالي بها والتعديل عليها.

(ع ع/خ)

ANHA