لجنة شلير تستنكر قتل الاحتلال التركي للطفل أحمد السالم

وأشارت لجنة شلير لمتابعة حقوق الطفل، خلال بيان كتابي أصدرته اليوم الأحد، إلى هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرّة على مناطق شمال وشرق سوريا وقالت: "تسفر هذه الهجمات عن استشهاد أطفالنا. قصفت دولة الاحتلال التركي في الـ 18 من كانون الثاني الجاري سيارةً قرب قرية معشوق الواقعة بين ديرك وقامشلو بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة الطفل أحمد عبد الغني سالم البالغ 12 عاماً من العمر في رأسه ثمّ مفارقته للحياة يوم أمس في إحدى مستشفيات قامشلو رغم كل محاولات إنقاذه".

واستنكر البيان قتل الاحتلال التركي للطفل، وسلّط البيان الضوء على قيام دولة الاحتلال التركي بحرمان الأطفال من حقّهم في الحياة الآمنة عبر هجماتها.

ودعا منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل إلى تولّي مسؤولياتها والضغط على الدولة التركيّة المحتلّة لإيقاف هجماتها.

كما دعا البيان جميع أصحاب الضمير إلى الوقوف ضدّ قتل دولة الاحتلال التركي للأطفال.

(ر)

ANHA