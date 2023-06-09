لجنة شلير تدين الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال

أصدرت لجنة شلير لمتابعة حقوق الطفل اليوم، بياناً كتابياً حول الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال.

وأشار البيان إلى مقتل الطفل أردم آشكان (5 أعوام) في ناحية كفر في جولميرك وتابع بالقول: "وقع الطفل أردم آشكان ضحية لعربة مصفحة تابعة لدولة الاحتلال التركي وقُتل بوحشية، فيما أُخلي سبيل القاتل بعد التحقيق. وما دام هؤلاء القتلة أحراراً فسيتم استهداف المزيد من الأطفال".

كما تطرق البيان إلى تعرض عددٍ من الأطفال للطعن في حديقةٍ في باريس على يد شخصٍ سوري وتابع بالقول: "هاجم رجل سوري الأصل يبلغ من العمر 31 عاماً حديقةً يلعب فيها الأطفال، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال حياتهم في خطر الآن".

واختتم البيان بالقول: "ندين هذه الهجمات، وعلى الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الأطفال عدم التزام الصمت حيال هذه الهجمات الوحشية واتخاذ موقف حيالها".

(ر)