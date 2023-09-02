لجنة شلير للأطفال: الاحتلال التركي صبغ يوم السلام بدماء 4 أطفال

أصدرت لجنة شلير لمتابعة حقوق الطفل اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول استمرار الجرائم التركية بحق أطفال شمال وشرق سوريا بالتزامن مع يوم السلام العالمي والذي صادف 1 أيلول.

البيان قرئ أمام كومين الشهيد دمهات الكائن في حي علاية بمدينة قامشلو، من قبل عضوة اللجنة روجدا سامي حسو، وشارك فيه العشرات من الأطفال، وسط رفع صور الأطفال الـ 4 الذين استشهدوا خلال هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس على ريف مدينة منبج.

وندد البيان باستمرار الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، قال: "يوم السلام العالمي يوم مميز للعالم، حيث يفتح طريقاً للسعادة ولكن حتى مع حلول هذا اليوم، فقد صبغه الاحتلال التركي بالدماء".

ودعا البيان جميع المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حقوق الأطفال إلى عدم التزام الصمت حيال الهجمات الوحشية التي أسفرت عن استشهاد 4 أطفال في ريف منبج: "لتتخذوا موقفاً حيال الهجمات التي تشن علينا، لتصبحوا صوت الأطفال".

ووثقت وكالتنا يوم أمس، أسماء الأطفال الشهداء الـ 4: عامر خالد الفرج (15عاماً)، وعامر فهد الفرج (10 أعوام)، ومالك فهد الفرج (18عاماً)، وزينب محمد الفرج (14 عاماً).

(ك آ/آ)

ANHA