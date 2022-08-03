لجنة شلير للأطفال تستنكر مجزرة شنكال

وتجمع عدد من الأطفال اليوم أمام حديقة القائد عبدالله أوجلان في حي الهلالية بمدينة قامشلو للتنديد بمجزرة شنكال في ذكراها السنوية الثامنة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته لجنة أطفال "شلير" لمتابعة شؤون الطفل في شمال وشرق سوريا، من قبل الإدارية جوليا خلو.

البيان استنكر المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق أهالي شنكال وبشكل خاص بحق الأطفال.

وناشد البيان جميع الدول وجميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الإنسان "لوقف هذه الاعتداءات".

وأضاف البيان "باسم جميع أطفال شمال وشرق سوريا، وباسم كل طفل كردي، وطفل إيزيدي، نقول بأننا لا نريد الحرب بعد الآن، نريد تحرير أطفالنا الذين ما زالوا مسجونين في أيدي داعش، نتمنى أن يعود هؤلاء الأطفال وأن يتم تحريرهم، ولا نريد الحرب نريد الحرية".

(ا. ي/ك)

ANHA