لجنة شلير لحماية الطفل تدعو الجهات الحقوقية للتحرك وإنقاذ الأطفال من حصار حكومة دمشق

تتضاعف معاناة ومآسي الأهالي، في ظل حصار خانق تفرضه حكومة دمشق على حيي شيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ومقاطعة الشهباء، وذك عبر منع دخول مادة المازوت وكافة المواد الأخرى والأدوية.

ومؤخراً، سجّل حي الشيخ مقصود المحاصر وفاة طفلين، الأول يبلغ من العمر (4 أعوام)، يدعى وسام فوزي سيدو، والطفل رضيع، حسين عبد الله كيبار، البالغ من العمر (17 يوماً) نتيجة البرد.

وقد لاقى الحصار استهجاناً كبيراً لدى المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل، في هذا السياق، وصفت الإدارية في لجنة شلير لحماية الطفل، جوليا خلو، الحصار المفروض على حيي شيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء ووفاة الطفل وسام فوزي بـ " الجريمة المؤلمة".

وبيّنت "الحصار حرم الأطفال وكافة فئات المجتمع من مقومات الحياة الأساسية، كالأدوية والغذاء والتدفئة، هذا الحرمان كان السبب في وفاة الطفل بسام سيدو"، ونددت بالسياسات التي تجعل من الأطفال ضحايا لسياساتهم.

التحرك وفق المبادئ الإنسانية والوجدانية

جوليا خلو قالت "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه أطفال وقاطنو حيي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء؛ مع الأسف يأتي ذلك في ظل صمت القوى الدولية والإقليمية، لذلك على كل المنظمات والجهات المعنية كسر صمتها حيال الممارسات اللا إنسانية، وأن تكون صاحبة مواقف وجدانية لكسر هذا الحصار، وإنقاذ الأطفال والمواطنين المحاصرين من هذه الحالة المزرية".

(آ)

ANHA