لجنة نيابية عراقية: جمعنا معلومات كافية عن الهجوم على مطار السليمانية وسنقدم تقريرنا

وقال رئيس اللجنة عباس الزاملي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال، نقلته وكالة روج نيوز:

"ندين ونستنكر هذا الاعتداء على الأراضي العراقية، وقد التقت لجنة الأمن والدفاع بحكومة السليمانية والأجهزة الأمنية وجمعت قدراً كافياً من المعلومات المتعلقة باستهداف مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة الماضي".

وأضاف: "اللجنة سترفع تقريرها النهائي لرئاسة مجلس النواب وستقدم توصيتها حول أحداث المطار والمجلس بدوره سيلزم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الخاصة بمقترحات اللجنة".

وأشار الزاملي إلى أن "زيارة الوفد النيابي للسليمانية هدفها دعم محافظة السليمانية وإقليم كردستان”، مؤكداً أن “اللجنة كان لها دور مماثل في الاعتداءات التي تعرضت لها هولير".

بدوره ثمن محافظة السليمانية هفال أبو بكر، اهتمام الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي بأحداث السليمانية، مبيناً أن "زيارة الوفد النيابي جاءت لسببين، الأول يتعلق بإيقاف الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا وكذلك الرحلات التي تمر بالأجواء التركية، أما الثاني فيتعلق باستهداف مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة الماضي”.

واختتم بالقول إن “السليمانية ومطارها آمنان ولا توجد أي دواعي أمنية أو سياسية تمنع توجه الرحلات الجوية باتجاه السليمانية”، مؤكداً أن “إدارة السليمانية فاتحت القنصل التركي في كوردستان وطالبت بإعادة النظر بقرار إيقاف الرحلات الجوية باتجاه السليمانية”.

فيما أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال، أن “اللجنة المكلفة بالتحري عن أحداث المطار تم تكليفها من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي وتقوم بتقديم تقريرها المفصل لرئاسة المجلس وسيتم تكليف وزارة الخارجية العراقية باتخاذ إجراءات قانونية حيال الموضوع”.

وقال إن “العراق يستطيع التعامل مع تركيا والضغط عليها من جانبين الأول دبلوماسياً والثاني اقتصادياً خصوصاً أنه توجد بين تركيا والعراق عملية تبادل تجاري كبير”.

(سـ)