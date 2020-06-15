لجنة متابعة المدارس توزع الجلاءات على الطلبة

بعد انتهاء العام الدراسي في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر التعليم عن بعد (أون لاين)، لدرء تفشي فيروس كورونا في المنطقة، بتوزيع الجلاءات على الطلبة.

باشرت لجنة متابعة المدارس في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم بتوزيع جلاءات نهاية العام الدراسي على الطلبة البالغ عددهم 11798، موزعين على 143 مدرسة في الناحية.

الإدارية في لجنة متابعة إدارة المدارس غالية خاشو أشارت إلى أنه "بعد تعليق الدوام في المدارس واستكمال التعليم عن بعد، قامت إدارة المدارس بمتابعة أوضاع الطلاب ودراستهم في المنزل، وإتمام كافة الدروس عن طريق التلفاز وقنوات يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي".

غالية خاشو بينت أن توزيع الجلاءات للعام الحالي تم بعد إقرار هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا انتهاء العام الدراسي للعام 2019/2020، وتم توزيع الجلاءات على الطلبة من الصفوف التحضيرية إلى الحادي عشر الثانوي.

(ر ر/ أ ب)

ANHA