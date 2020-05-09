لجنة مصغرة تُسيّر أمور الأهالي بالشدادي في ظل الحظر

فُرض حظر التجوال على عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا في الـ23 من آذار المنصرم، بعد انتشار جائحة كورونا بشكلٍ جنوني، وحصدها لآلاف الأرواح، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس.

وقد أُغلقت بسبب إعلان الحظر جميع المؤسسات المدنية، بما فيها مكاتب المجالس المدنية، عدا المكاتب التي تتطلب تواجد موظفيها لخدمة الأهالي كمكتب الرئاسة المشتركة ولجنة الصحة والاقتصاد.

ولتسيير أمور الأهالي خلال هذه الفترة، شكّل مجلس الشدادي لجنة مصغرة بالتنسيق مع مجلس مقاطعة الحسكة، لتكون على رأس عملها لتقديم الخدمات للأهالي.

وتتألف اللجنة من الرئاسة المشتركة لمجلس الشدادي، وأعضاء لجنتي الصحة والاقتصاد.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، ياسر الدغيم، أوضح أن اللجنة تشكلت لتكون في خدمة الأهالي في ظل الحظر، وتأمين الحاجيات الأساسية.

ونوه الدغيم، أن خدمات الأهالي اختصرت على المستوى الصحي وتأمين الخبز وتوزيعه على الكومينات "حرصاً منا على المواطنين من التجمعات على أبواب الأفران وغيرها وكذلك تأمين مياه الشرب".

ولفت الدغيم، أنهم سيّروا لجاناً للصحة وشعبة التموين في الأسواق الرئيسة لضبط الأسعار، ومنع احتكار المواد الأساسية من قبل التجار.

وأرجع الدغيم، سبب نجاح هذه اللجنة إلى التنسيق المباشر بين كافة المؤسسات التي تهتم بإنجاز خدمات وتأمين حاجيات المواطن.

وذكر الدغيم، أنهم لاقوا صعوبات مع بدايات إعلان الحجر الصحي ، ثم إعتاد الأهالي والتزموا بكافة التدابير الاحترازية التي من شأنها منع تفشي الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا".

(هـ ن)

ANHA