لجنة محروقات تل تمر تباشر توزيع مادة المازوت ضمن أحياء الناحية

في مساعيها لتأمين مستلزمات الأهالي، بدأت لجنة المحروقات في ناحية تل تمر بتوزيع مادة المازوت على الأهالي.

وخصصت اللجنة كمية تقدر بـ500000) - 600000) لتر من مادة المازوت لأحياء ناحية تل تمر، حيث تخصص للعائلة الواحدة 300 ليتر.

الإداري في لجنة المحروقات التابعة لمجلس ناحية تل تمر، محمد سعيد الأحمد، تحدث لوكالتنا عن آلية توزيع مادة المازوت في الناحية، وقال: "نقوم بتفعيل بطاقة المحروقات الإلكترونية على البطاقة العائلية أو البطاقة الشخصية، لتسهيل عملية التوزيع، أما بالنسبة للعوائل التي لا تملك بطاقة عائلية سوف نقوم بتسليمهم بطاقة إلكترونية"

ومن المقرر أن تستمر العملية لمدة 5 أيام لتغطية جميع الأحياء في الناحية.

( ع ه/م ح)

ANHA