وبمناسبة حلول الذكرى الثانية لاحتلال سري كانيه رأس العين كانت قد أطلقت لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين سلسلة فعاليات بتاريخ 8/10/2021 واختمتها اليوم بتاريخ 15 أكتوبر، وذلك عبر إصدار بيان ختامي لتلك الفعاليات كشفت فيها عن كافة الفعاليات والنشاطات التي أقامتها خلال هذه الفترة، ومخططهم المستقبلي، وجاء في نص البيان مايلي:

"أطلقت لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين سلسلة من النشاطات والفعاليات والندوات الحوارية، ضمن سياق حملة في الذكرى الثانية لاحتلال مدينة سري كانيه رأس العين، تحت شعار "عودة آمنة دون احتلال " في داخل المخيمات وخارجها، بدءا من 8/10/2021 لغاية 15 /10/2021، بمشاركة المهجرين قسرًا القاطنين في المخيمات ومراكز الإيواء، وفي الأرياف والبلدات والمدن المنتشرة في شمال وشرق سوريا، بحضور فعاليات مدنية ومؤسسات إعلامية وصحفيين وفاعلين.

الحملة تزامنت مع مرور عامين من احتلال الدولة التركية والفصائل المسلحة التابع لها (الجيش الوطني السوري)، لمنطقتي سري كانيه رأس العين وتل أبيض، حيث شنت تركيا. والفصائل الموالية لها عدوانًا سافرًا على الأراضي السورية، بتاريخ 9/10/2019 عبر عملية عسكرية سميت بـ"ربيع السلام"، وبتدخل مباشر من الجيش التركي ، فلم يكن سلامًا على العكس خلف خلفه دمار في البنية التحتية و تهجير قسري لمئات الآلاف من السكان الأصليين عن موطنهم واستقدام مئات العوائل من المستوطنين، وعشرات من الأسر الاجنبية المنتمية لداعش واسكانها في المدينتين في عملية تغيير ديمغرافي، كما خلفت العملية المئات من المفقودين والجرحى من المدنيين بالإضافة إلى العشرات من الآسرى كثير منهم قضى تحت التعذيب، ناهيك عن اتباع سياسة التتريك وتغيير منظم ومفتعل في الهندسة الديموغرافية التاريخية للمنطقة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج وحتى تاريخ يومنا هذا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، قامت العديد من المنظمات الدولية بتوثيقها وبينها لجنة التحقيق الدولية التي وصفت الحالة بالاحتلال.

فعاليات الحملة...

استمرت فعاليات "عودة آمنة دون احتلال " لمدة ثمانية أيام على التوالي وفق البرنامج المحدد مسبقا من قبل اللجنة، وهنا نمنح حصيلة الفعاليات خلال مدة الحملة الذي أعده مكتب الاعلام والرصد والعلاقات في لجنة مهجري سري كانيه رأس العين :

اليوم الاول 8/10/2021:

-عقد مؤتمر صحفي من داخل مخيم (واشوكاني) بحضور المهجرين ووسائل الاعلام بهدف الإعلان عن اطلاق حملة "عودة آمنة دون احتلال " إضافة لتعريفها وماهيتها وتحديد الهدف منها .

-قراءة بيان رسمي للرأي العام باسم اللجنة باللغتين الكردية والعربية في ذكرى مرور عامين على الاحتلال وبحضور مهجري المخيمات ووسائل الاعلام.

-اعلان حملة بدء جمع التواقيع من المهجرين خلال مدة اقصاها عشرون يوما بغية ارسال نتائجها الى الجهات الدولية بمواثيق وتقارير رسمية اصولا.

-اطلاق هاشتاغ مندد بالاحتلال التركي للمدينة ،واحداث صفحة خاصة باللجنة على شبكات التواصل الاجتماعي .

اليوم الثاني 9/10/2021:

-عقد ندوة حوارية مجتمعية موسعة من المهجرين داخل المخيمات ومراكز الايواء حضرها العشرات في مخيم سري كانيه /الطلائع، حيث تم الاستماع لآراء وتطلعات المهجرين للعمل على الضغط على الجهات الدولية لإيجاد حل جذري للازمة السورية وعودة المهجرين الى موطنهم، كذلك نقل مآسي ومعاناة اهلنا الى الراي العام العالمي في ظل الاحتلال .

اليوم الثالث 10/10/2021:

- تم تنظيم وقفة احتجاجية موسعة من داخل مخيم سري كانيه لغالبية ذوي الشهداء والجرحى والاسرى والمفقودين، وإصدار بيان مندد بالاحتلال واستباحة المنطقة علنا، وضرورة ادانة الجناة وتقديمهم للعدالة عن طريق المحاميين المحليين والدوليين .

-زيارة العشرات من عوائل ذوي الشهداء والجرحى والاسرى والمفقودين في المخيمات، ومراكز الايواء والمدن والارياف.

اليوم الرابع 11/10/2021:

-تسليم مذكرات احتجاج رسمية باللغتين العربية والانكليزية (ورقيا –الكترونيا) باسم لجنة مهجري سري كانيه /راس العين الى الجهات الدولية التالية:

-الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

-السيد انتونيو بلينكن وزير الخارجية الامريكية.

-القيادة المركزية لقوات التحالف ضد داعش في سوريا.

-السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية.

اليوم الخامس 12/10/2021:

-عقد ندوة حوارية قانونية من المحامين والحقوقيين والقضاة من ابناء المدينة المهجرين في مخيم واشوكاني، لمناقشة كيفية التعاطي مع حالة الاحتلال ورفضها بالوسائل القانونية وفق القوانين النافذة عالميا، والعمل على ادانة الجناة واحالتهم للعدالة والبدء برفع الشكاوى والدعاوى الرسمية اصولا، وذلك عبر تصريح كتابي صدر من المجتمعين بعد انتهاء الندوة.

اليوم السادس 13/10/2021:

تشكيل وفود للزيارة والتنسيق مع بعض الهيئات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واقليم الجزيرة منها "العمل والشؤون الاجتماعية " لمناقشة كيفية تحسين البنية التحتية للمخيمات ونقل مطالب وآراء المهجرين اليها بغية ايجاد حلول ناجعة لتلك المعوقات والمشاكل الى حين العودة الامنة لمدينة سري كانيه .



اليوم السابع14/10/2012.

-القيام بحملة من الزيارات عن طريق وفود من اللجنة الى الاهالي والسكان الاصليين المهجرين قسرا والمنتشرين في المخيمات والقرى والمدارس للاطلاع على اوضاعهم وشرح المستجدات الاخيرة والعمل معا من اجل الضغط وانهاء الاحتلال ،وانهاء هذه الجرائم .

اليوم الثامن والاخير 15/10/2021:

-عقد ندوة حوارية موسعة عن آلام الهجرة وتأثيرها على المرأة والاطفال بعد الاحتلال، حيث كانت الآراء جميعها تؤكد بان زوال اثار التهجير مرهون بزوال الاحتلال ودحره.

ؤننا في لجنة مهجري سري كانيه /راس العين، وتحت شعارها الدائم "باقون وعائدون " نعلن عن انتهاء الحملة التي بدأت في ذكرى مرور عامين على الاحتلال، والتي استمرت لمدة ثمانية ايام متتالية .

نؤكد مجددا لأهلنا المهجرين بأننا مستمرون في توسيع وتثقيل فعالياتنا ونشاطاتنا في كل المجالات وعلى كافة المستويات داخليا وخارجيا، وقد حملنا على عاتقنا مسؤولية الدفاع عن مدينتنا "سري كانيه /راس العين واريافها و عفرين وكري سبي والمناطق الاخرى بكل الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة، وحسب الامكانات بغية فضح الجرائم المرتكبة والمستمرة و انهاء الاحتلال والعودة الآمنة لأهلنا دون احتلال او تهديد.

كذلك نتقدم نحن لجنة مهجري سري كانيه /راس العين بالشكر الجزيل لكل من كان له دور في تحقيق اهداف الحملة، وايضا للدور الريادي الهام لكافة وسائل الاعلام المحلية والدولية (مؤسسات اعلامية –اعلاميين –صحفيين ) في نقل وقائع الحملة الى الرأي العام العالمي.

المجد والسمو لشهداء الحرية

الحرية لابطال سري كانيه المعتقلين في سجون الاحتلال

الارض لنا...وعودة امنة دون احتلال قريبا".

(ل)

ANHA