لجنة مهجري سري كانيه تقيم أمسية أدبية وفنية في قامشلو

وحضر الأمسية عدد من مهجري مدينة سري كانيه ووفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ومثقفين وفنانين وممثلين عن المؤسسات المدنية والاجتماعية وأطباء وبعض أهالي مدينة قامشلو .

وافتتحت الأمسية بعرض لوحات فنية جسدت تراث سري كانيه وأصالتها للفنانات من مدينة سري كانيه (فيرونا عبدكي وميديا امراني ونورهين علي ).

كما والقى خلالها عضو لجنة مهجري سري كانيه أحمد جميل، كلمة تحدث فيها عن أهمية الأمسية، مرحبا بالحضور.

وتلاها عرض سنفزيوني عرض فيه جمال وأصالة مدينة سري كانيه قبيل الاحتلال التركي وبعدها وكمية الدمار التي تعرضت لها وأخر الاحداث إضافة لقصيدة شعرية للشاعر يوسف برازي ( بي بهار ) .

والقت بدورها الشاعرة اناهيتا سينو قصيدتين شعريتين وصفت من خلاليهما كمية الوجع والمعاناة في مدينة سري كانيه ، والرغبة بالعودة إلى مدينتها ، ليلقي بعدها الشاعر مصطفى سينو قصيدتين عبر بها عن ما حدث في مدينة سري كانيه من احتلال ودمار على يد تركيا ومرتزقتها

لتنتهي الأمسية بعرض أغاني من قبل فنانة الاوبرا مزكين طاهر.

(ش ي/سـ)

ANHA