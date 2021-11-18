لجنة مهجري سري كانيه تجتمع مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة

وخلال الزيارة جرت مناقشة الوضع العام في المنطقة، كذلك الوضع في مدينة سري كانيه المحتلة وأريافها والانتهاكات التي مازالت مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة.

كذلك تم التباحث حول أحوال المُهجّرين في المخيمات، ومراكز الإيواء وفي الأرياف المنتشرة في شمال وشرق سوريا نتيجة العدوان التركي، والحديث عن دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية حيال هذه الانتهاكات التي طالت البنية المجتمعية وتهجير سكانها الأصليين بقوة السلاح، وكيفية توثيق هذه الانتهاكات ونقل هذه الوقائع إلى المحافل الدولية بغية إدانة الدولة التركية.

وأكد الطرفان على ضرورة العمل معاً للضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذا الاحتلال وإعادة المهجّرين إلى موطنهم الأصلي. كما تم الاتفاق على التعاون المشترك وزيادة التنسيق بين لجنة المهجرين ومنظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا بغية رصد الانتهاكات وتوثيقها بالإضافة إلى إعداد ملفات قانونية متعلقة بحقوق الإنسان، وإقامة الدعاوى على المتورطين في ممارسة الانتهاكات في المنطقة أمام المحاكم الدولية وفق القوانين النافذة أصولاً.

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ANHA