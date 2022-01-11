لجنة مهجري سري كانيه تجري لقاءً مع نادين ماينزا

أجرى وفد من لجنة مهجري سري كانيه لقاء مع رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين ماينزا وتم اللقاء في بيت الضيوف في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وقد ضم وفد لجنة مهجري سري كانيه كلاً من أناهيتا سينو، جوان عيسو، ريان أخضر، زهرة سمو ومحمد خير أحمد. في بداية اللقاء أكد كل من جوان عيسو و محمد خير أحمد امتنانهم لهذا اللقاء وأن آراء نادين بخصوص ثورة روج آفا تمثل مصدر فخر لهم.

تكلم رئيس لجنة مهجري سري كانيه جوان عيسو عن أوضاع مهجري سري كانيه في الخيم وبيّن أن عدد النازحين في الخيم يصل إلى 40 ألف نازح. وأنه يتواجد في الوقت الحالي في مدينة سري كانيه المحتلة 15 بالمئة فقط من السكان الأصليين.

أشير في اللقاء إلى المكونات العديدة المشكلة للمجتمع في سري كانيه. بخصوص هذا الموضوع أرادت نادين ماينزا من الوفد مشاركتها بعض القصص حول المكونات والمجتمع.

قالت عضوة لجنة مهجري سري كانيه أناهيتا سينو:" عندما تم تحرير مدينة سري كانيه من المجموعات الإرهابية قل عدد المسيحيين بشكل كبير في المدينة. في وقتها تحدثت إلي امرأة مسنة وقالت" غداً يوم عيد لنا و لكن جميع كنائسنا فارغة" حينها قمنا نحن أهالي سري كانيه بمباركة العيد بالشموع مع المسيحيين الباقين.

سلم الوفد تقريرا موصقا بالأسماء والصور لحصيلة عامين من الجرائم وحالات القتل، والاستيلاء على الممتلكات و الدمار الذي تسبب به دولة الاحتلال التركي ومرتزقة، لنادين ماينزا.

أثناء تسليم الوثائق أضاف جوان عيسو:" نحن نريد العودة إلى ديارنا، ونريد خروج الدولة التركية من كافة الأراضي السورية"

في الختام شكرت رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين ماينزا الوفد لزيارتهم هذه. وأكدت أنها ستوصل كل هذه الوثائق والصور إلى رئاسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية و الكونغرس الأمريكي وقالت:" أنا أدعمكم".

(ر خ)

ANHA