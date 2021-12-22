لجنة مهجري منطقة سري كانيه تدين الهجمات التركية بحق أهالي زركان

وتعرضت بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة، ليلة أمس، لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من قواعدهم في قريتي باب الخير والداودية، والذي طال كلاً من قرى "الأسدية، الربيعات، محرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد"، والأحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

وفي هذا السياق، أصدرت، اليوم، لجنة مهجري منطقة سري كانيه، بياناً كتابياً إلى الرأي العام.

وجاء فيه "الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة مستمرة في اعتداءاتها على عموم مناطق شمال وشرق سوريا دون هوادة، عن طريق القصف المباشر والتفجيرات الإرهابية والطيران المسيّر، حيث أدى قصف عصابات الجيش الوطني السوري والاحتلال التركي، على زركان وريفها، إلى فقدان مدنيين لحياتهم وإصابة آخرين، ومنهم جروحهم بليغة في قريتي الربيعات والأسدية".

وتابع البيان "ونقل الضحايا والمصابون إلى مشافي تل تمر - حسكة - قامشلو، حيث أظهرت الصور والمشاهد، وحشية الاستهداف ودمويته، وبيّن مجدداً مدى إرهاب وهمجية تلك العصابات التي تتلقى أوامرها من تركيا، وقد ظهر ذلك على أجساد الضحايا من تشوهات فظيعة نتيجة القصف المكثف على قرى زركان وريف تل تمر الشمالي المحاذي لمنطقة سري كانيه/ رأس العين المحتلة".

وأضاف البيان، "إن ناحية زركان وريفها وخاصة غرب المنطقة، شهدت سقوط عشرات القذائف التي استهدفت المدنيين العزل بعد عصر أمس الثلاثاء، حيث تسكن في هذه القرى التابعة لريفي زركان - تل تمر أهالي المنطقة الأصليين الى جانب بعض الأسر المهجّرة من سري كانيه/ رأس العين وأريافها أثناء العدوان على المنطقة بتاريخ 9/10/2019".

وأدان البيان المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، والتي راح ضحيتها مدنيون عزل، بينهم أطفال وكبار السن، وترهيب المدنيين وتهجيرهم من قراهم.

واعتبرت لجنة مهجري منطقة سري كانيه، هذه الجريمة امتداد لجرائم والمجازر التي اُرتكِبت ولاتزال ترتكب في سري كانيه وأريافها.

ودعت اللجنة في نهاية بيانها، التحالف الدولي ضد داعش، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، إلى "وقف هذه المجازر حالاً، ولجم مرتزقة دولة الاحتلال التركي، "هذه العصابات الإرهابية التي تعتبر الجزء الفعال منها بقايا لتنظيمي داعش والقاعدة في تلك المناطق المحتلة".

كما دعا البيان روسيا أيضاً والتي "تعتبر نفسها دولة ضامنة في سوريا إلى القيام بما يقع على عاتقها من مسؤولية ووقف هذه الهجمات الوحشية والخروج عن صمتها حيال الانتهاكات والاعتداءات المتكررة".

(بـ ر/ أم )

ANHA