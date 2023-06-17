لجنة جنولوجي للشبيبة تنظم محاضرتين حول الحماية الذاتية في قامشلو

تستمر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بكل وحشية دون توقف.

وتنديداً بالهجمات، تظهر الشابات في شمال وشرق سوريا، ردود فعل مناهضة لها، ويركزن على ضرورة التنظيم والحماية في مواجهتها.

وفي السياق، نظمت لجنة جنولوجي للشبيبة، وفي إطار حملة "المرأة، الحياة ، الحرية.. نحو الحرية"، محاضرتين في مطبعتين بمدينة قامشلو.

المحاضرة الأولى نظمت في مطبعة "سيماف" والثانية في مطبعة "هردم".

وخلال المحاضرتين عرض سنفزيون حول أهمية الحماية الذاتية، وألقيت المحاضرتان من قبل عضوة اللجنة ليلى أوصمان.

وركزت المحاضرتان على النقاش حول الحماية، ولماذا هناك ضرورة لتطبيق مبدأ الحماية الذاتية، وعدم التعويل على القوى الخارجية في هذا الأمر. وكيف تستطيع المرأة الشابة أن تلعب دورها خلال الثورة.

(سـ)

ANHA