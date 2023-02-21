لجنة إدارة المدارس في ناحية الدرباسيه تهنئ اليوم العالمي للغة الأم

يصادف اليوم،21 شباط من كل عام، اليوم العالي للغة الأم، وبهذه المناسبة أصدرت لجنة إدارة المدارس في ناحية الدرباسيه بمقاطعة الحسكة بيانا هنأت فيه هذا اليوم على كافة الشعوب.

وقرأ البيان أمام مقر اللجنة في ناحية الدرباسية بمشاركة العشرات من المعلمين والمعلمات، من قبل الإدارية في لجنة إدارة المدارس بناحية درباسيه دارين عيسى.

وجاء في البيان أن النظام التعليمي في مناطق شمال وشرق سوريا يحمي ثقافة جميع المكونات في المنطقة، وأضاف :" ندرس اللغة العربية والكردية و السريانية في المدارس لتتمكن المكونات من حماية ثقافتهم ولغتهم ، وخلال السنوات الـ8 الأخيرة تمكنا من الانتصار على نظام اللغة الواحدة وسياسة صهر ثقافة الشعوب".

وأنهت لجنة إدارة المدارس في ناحية الدرباسية بيانها بالقول :"نحن معلمي ناحية درباسيه نبارك اليوم العالمي للغة الام لمحبي اللغة الكردية و لجميع المكونات و نعاهد بحماية تعدد اللغات و ان يدرس الأطفال الفكر الصحيح و العلمي".

(ج ع/ م ح)

ANH