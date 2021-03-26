لجنة حرية القائد تطلق حملة لحث CPT على القيام بواجبها حيال القائد

لجنة حرية القائد في شمال وشرق وسوريا أطلقت حملة تدعو فيها لجنة مناهضة التعذيب CPT التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى القيام بواجبها حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

هذه الحملة هي عبارة عن إرسال رسالة (إيميل) تم إعدادها من قبل لجنة حرية القائد في شمال وشرق وسوريا إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الرسالة حث لجنة مناهضة التعذيب على القيام بمهامها وزيارة إمرالي، والعمل على السماح لمحامي القائد عبد الله أوجلان بزيارته.

ونص الرسالة كالتالي:

"منذ تاريخ 27 نيسان/ أبريل من عام 2020، لم ترد أي معلومات عن قائد الشعب الكردي السيد "عبد الله أوجلان"، المعتقل في سجن إمرالي في تركيا، وفي الوقت الذي انقطعت فيه كافة المعلومات وقنوات التواصل مع السيد "أوجلان"، انتشر بتاريخ 14 آذار/ مارس عام 2021 أنباء على بعض الصفحات والمواقع على شبكات التواصل الاجتماعي النشطة في تركيا، تتحدث عن فقدان السيد "أوجلان" لحياته في السجن، وأثارت لدينا هذه الأخبار الكثير من الشكوك والقلق على حياة القائد "أوجلان"، في هذه الأوضاع، ومن حينها وإلى يومنا هذا لم تتخذ السلطات التركية أي خطوات جادة لتوضيح هذه الادعاءات، كما لا يتم الرد على مطالب الأسرة والمحامين لزيارة ذويهم وموكليهم.

ومن أجل تهدئة مخاوفنا بشأن السيد "أوجلان"، وبصفتكم أكثر المؤسسات التي تملك صالحيات بهذا الشأن، نحثكم على اتخاذ بعض الخطوات للكشف عن وضع السيد "أوجلان".

وقبل كل شيء وبهدف الكشف عن الوضع الصحي للسيد "أوجلان"، وفي إطار ما تملكون من صلاحيات، ندعوكم لإجراء زيارة فعلية إلى سجن إمرالي في تركيا، كي يستطيع السيد "أوجلان" اللقاء بمحاميه، لذلك يجب ذهاب "لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية" مع المحامين وأسرته إلى إمرالي".

لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا دعت أهالي شمال وشرق سوريا إلى المشاركة في هذه الحملة عبر إرسال هذه الرسالة إلى الإيميل الخاص بلجنة مناهضة التعذيب، ليتمكنوا من معرفة وضع القائد، وإفساح المجال أمام محاميه للقاء به.

وإيميل لجنة مناهضة التعذيب هو:

mailto:Regis.BRILLAT@coe.int