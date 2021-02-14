لجنة حرية القائد تعقد ندوة حوارية في الرقة

وحضر الندوة التي حملت شعار (من درة الفرات يداً بيد عرب وكرد وأرمن وسريان من أجل حرية أوجلان) ممثلون عن المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ووجهاء وشيوخ العشائر العربية، بالإضافة إلى حقوقيين ونساء المنطقة.

وبدأت الندوة بقراءة بعض من أقوال القائد عبدالله أوجلان التي جاءت في مرافعاته التي دونها داخل معتقله، قرأتها إدارية مجلس المرأة السورية في الرقة شمس سينو، ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وضم الديوان الذي ألقى المحاضرة في الندوة كلاً من الفني في بلدية الكرامة المهندس فيصل البيرم والإدارية في مجلس الشعب في بلدة الرشيد أمل الموسى والإداري في منظمات المجتمع المدني زهير الحسون.

وتضمنت الندوة محاضرتين، حملت الأولى عنوان "خيوط المؤامرة" ألقاها فيصل البيرم، حيث أسهب في الحديث عن أبرز المحطات في حياة القائد و شرح خيوط المؤامرة عليه.

وتم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور والذين أكدوا على سيرهم على النهج الذي رسمه القائد في فكره، ومطالبة المنظمات الحقوقية بالتحرك لفك أسره.

و ألقى المحاضرة الثانية كل من إدارية المرأة بالرقة نسرين حسن ونائب الرئاسة المشتركة في مجلس الرقة المدني حسن مصطفى والمستشار في الإدارة الذاتية الدكتور أنور المشرف.

وألقى حسن مصطفى المحاضرة الثانية والتي تناولت الإدارة الذاتية في فكر القائد عبدالله أوجلان، والإنجازات التي حققتها مناطق الإدارة في كافة المجالات بالاستناد لفلسفة وفكر القائد.

وفتح أيضاً باب النقاش أمام الحضور، وألقت خلالها الكاتبة والشاعرة فوزية مرعي قصيدة، جاء في مغزاها الانتظار الطويل للقائد.

وفي ختام الندوة صعدت اللجنة التحضيرية على المسرح لقراءة البيان الختامي الذي ألقاه عضو اللجنة التحضيرية عبداللطيف الشيخ وتضمن عدة مطالب:

- إرسال مطالبات رسمية للمنظمات الحقوقية من أجل فتح تحقيق بشأن تلك الجرائم المستمرة ورفع دعاوى بحق مرتكبي هذه الجرائم.

- التأكيد على ضرورة محاسبة النظام التركي على الجرائم التي ارتكبها ولا يزال في الشمال السوري.

- الدعوة لطباعة منشورات وكتب تتضمن فكر القائد وتوزيعها على كافة مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

- إقامة فعالية دائمة ضمن مدينة الرقة تتمثل بافتتاح مكتبة عامة يتاح فيها الاطلاع على فكر القائد لجميع المواطنين.

- العمل على إقامة دورات أكاديمية تدريبية من أجل إعداد الأشخاص القادرين على توعية وتثقيف أبناء المجتمع ونشر الفكر الديمقراطي الحر وثقافة أخوة الشعوب.

- الدعوة لتصحيح مسار الإدارة الذاتية بما يتناسب مع فكر القائد ورؤيته لمفهوم الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية.

(أعـ/ م)

ANHA