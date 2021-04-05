لجنة حرية القائد تعقد اجتماعاً لأهالي حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة

وعقدت لجنة حرية القائد اجتماعاً في صالة ألوان في منطقة الشقيف بمدينة حلب، ضمن حملة "حان وقت الحرية"، وزيّنت صالة الاجتماع بصور القائد عبد الله أوجلان، وحضره المئات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية في الحيّين.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثمّ تحدّثت العضوة في لجنة حرية القائد مزكين أحمد عن ميلاد القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "يعتبر الشعب في شمال وشرق سوريا هذا اليوم يوم خلاصهم من الأنظمة الاستبدادية، لأنّه بفكر القائد الحر استطاع الشعب الوقوف في وجه تلك الأنظمة والمطالبة بقضيته وحقّه المسلوب".

وتابعت مزكين: "إنّ فكر القائد عبد الله أوجلان الذي ينادي بأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية يسبّب مخاوف لدى الدول المهيمنة التي تسعى إلى التدخّل في شأن الشرق الأوسط، لأنّ مشروع الأمة الديمقراطية لا يتناسب مع تلك الأنظمة السلطوية، لهذا حاكت تلك الدول المؤامرة التي أفضت إلى أسر القائد في سجن إيمرالي".

وعن العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، قالت مزكين: "تعمد الدولة التركية إلى فرض العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان، فهي بذلك تعدّت كافّة القوانين الدولية في ظلّ صمت دوليّ مخزٍ، فهذا إن دلّ فإنّه يدلّ على موافقة تلك الدول على فرض العزلة على القائد".

واختتمت مزكين حديثها بالقول: "إنّ هذه الحملة التي قمنا بها تحت شعار (حان وقت الحرية) هي حملة للرفع من وتيرة نضالنا ومقاومتنا حتّى تحرير القائد".

ثمّ تحدّث باسم لجنة حرية القائد كل من آمنة خضر باللغة العربية وجميل محمد باللغة الكردية عن الأنظمة الحاكمة التي قسّمت كردستان لأجزاء بهدف إنهاء وجود الشعب الكردي، إلّا أنّه بولادة القائد انبثق النور للعالم أجمع وللشعب الكردي خاصّة.

وبيّنا أنّ: "الملايين من الشعب في العالم وشمال وشرق سوريا خاصّة انتهجوا فكر وفلسفة القائد لأنّه كان يطالب بحرية الشعوب المضطهدة، إلّا أنّ الأنظمة السلطوية تكاتفت لعزل القائد عن العالم وإنهاء فكره من خلال المؤامرة التي حيكت ضدّه، لكن التحق بتلك الإيديولوجية الآلاف من أبناء المنطقة، وأكملوا مشروعه الذي ينادي به ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطية".

وبعد الانتهاء من الكلمات، فُتح باب النقاش أمام الحضور الذين شدّدوا بدورهم على ضرورة انتفاضة الشّعب في المرحلة الراهنة أمام ممارسات الدولة التركية، فالقائد عبد الله أوجلان عمل على خلاص الشعوب من الأنظمة الاستبدادية، ونادى بالعيش المشترك.

ثمّ انتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(إ)

ANHA