لجنة حرية القائد أوجلان: استهداف المنزل في علبلور نابع من ذهنية فاشية

استهدفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي بصاروخ، حوالي الساعة الـ 3 فجرًا، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور الواقعة 5 كم غرب مدينة كوباني، مخلفة أضرارًا مادية في المنزل.

وفي السياق، اعتبرت لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا الاستهداف اعتداء على القيم والقانون الدولي.

وأكدت أن الاستهداف نابع من ذهنية فاشية.

اللجنة وخلال تصريح لوكالتنا، استنكرت الاعتداء التركي وقالت "نحن في لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان نستنكر هذا العمل اللاإنساني الوحشي"، فيما أشارت إلى أن أفعاله تؤكد خوفه من الفكر الحر.

وكان المنزل المستهدف هو المنزل الذي مكث فيه القائد عام 1979 أثناء عبوره من شمال كردستان إلى روج آفا.

ويُعرف المنزل في كوباني بـ "منزل القائد".

ANHA