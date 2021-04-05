لجنة حرية القائد أوجلان تنهي حملتها بكشف حصيلتها

أطلقت لجنة حرية القائد في شمال وشرق وسوريا حملة تدعو فيها لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيةCPT ، إلى القيام بواجبها منذ تاريخ الـ 27 من شهر مارس الماضي.

هذه الحملة هي عبارة عن إرسال رسالة (إيميل) تم إعدادها من قبل لجنة حرية القائد في شمال وشرق وسوريا إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية.

وتتضمن الرسالة حث لجنة مناهضة التعذيب على القيام بمهامها وزيارة إمرالي، والعمل على السماح لعائلة ومحامي القائد عبد الله أوجلان بزيارته.

وأعلنت اللجنة مساء البارحة عن انتهاء الحملة بعد إرسال 25821 إيميل إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT.

وتمنت اللجنة في نهاية حملتها أن تأخذ CPT بعين الاعتبار إرادة المنضمين إلى الحملة لتكثيف الجهود للسماح للمحامين و العائلة بزيارة القائد عبد الله أوجلان، من أجل الكشف عن الوضع الصحي للقائد.

اللجنة أعلنت عن ذلك عبر نص رسالة حصلت وكالتنا على نسخة منها وهي كالآتي:

إلى لجنة منع التعذيب:

منذ 27 أبريل 2020 ، لم ترد أي معلومات حول وضع السيد عبد الله أوجلان ، المحتجز في سجن إمرالي في تركيا. في حين تم قطع جميع المعلومات وقنوات الاتصال مع السيد أوجلان ، تداولت بعض الصفحات والمواقع التركية النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ، في 14 مارس 2021 ، أن أوجلان فقد حياته في السجن.

أثارت هذه الأنباء مخاوف ومخاوف بشأن حياة السيد أوجلان. ومنذ ذلك الحين ، لم تتخذ السلطات التركية أي خطوات جادة لتوضيح هذه المزاعم ، ولم تستجب لمطالب الأسرة والمحامين بزيارته.

لتهدئة المخاوف بشأن وضع السيد أوجلان ، وبالنظر إلى أن لجنة مناهضة التعذيب لديها القوة والقدرة على معالجة هذه المشكلة ، فإننا نحث هيئتك المحترمة على اتخاذ بعض الخطوات لكشف الوضع الصحي للسيد أوجلان من خلال إرسال ممثلين من CPT. مع محامي أوجلان وعائلته لزيارة سجن إمرالي.

أرجو أن تتقبلوا احترامنا العميق وتقديرنا".

(ل)

ANHA