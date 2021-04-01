لجنة حرية القائد أوجلان في الرقة تنظم محاضرة بمناسبة اقتراب ذكرى ميلاده

هذا ونظّمت لجنة حرية القائد في الرقّة، محاضرة بحضور العشرات من أهالي المدينة والمؤسسات المدنية والعسكرية وأعضاء من حزب سوريا المستقبل، وذلك في صالة التاج الكائنة في الطرف الجنوبي للمدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، قرأت المحاضرة عضو لجنة حرية القائد، نسرين الخلف، حيث نوّهت إلى القيادة وتأثيرها على المجتمعات.

وتطرّقت نسرين الخلف في المحاضرة ، إلى الظروف التي أحاطت بالقائد في صغره، ومساعيه إلى التحرّر منذ الطفولة، لافتة إلى مرحلة تأسيس حزب العمال الكردستاني، واعتبرتها "مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الكردي".

وأشارت إلى فكر القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "ينعم به الشعب الكردي والعربي والكثير من شعوب العالم", مبيّنًة أنّ "شعوب شمال وشرق سوريا هي المستفيد الأكبر من هذا الفكر".

وأردفت أنّ "مناطق كثيرة من سوريا تحرّرت بفضل هذا الفكر من الإرهاب، وتشكّلت إدارات مدنية وذاتية".

كما ولفتت نسرين الخلف إلى الحرية التي منحها القائد عبدالله أوجلان للمرأة، ما جعلها متساوية مع الرجل، وحثّه لها على الابتعاد عن الفكر الذكوري المتجذّر في المجتمعات.

وتطرّقت إلى المؤامرة الدولية التي طالت القائد ووصفتها باليوم الأسود، وبالمقابل من ذلك أشارت إلى سعيه الدؤوب لتحقيق شرق أوسط جديد، يتمتّع بالحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب.

وفي ختام المحاضرة، أشارت نسرين الخلف إلى الرسالة التي أرسلها القائد إلى شعوب سوريا, والتي أكّد فيها أنّ الحرب ليس حل ويجب أن يحلّ السلام, وأن تُحل المشاكل بالديمقراطية، لأنّ الحرب لن تحلّ الأزمة السورية, ويجب على جميع الشعوب التي تمتلك فكر حر ونضال ثوري، الكفاح من أجل الحرية.

وبعد إنهاء نسرين الخلف المحاضرة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، لطرح الأسئلة والمداخلات عن ميلاد القائد عبدالله أوجلان وحياته, ليتم الإجابة عليها من قبل أعضاء لجنة حرية القائد.

(أع)

ANHA