لجنة حماية الصحفيين: يجب التحقيق في الهجوم على الصحفيين وتقديم الجناة للعدالة

استهدفت مسيّرة لجيش الاحتلال التركي بعد ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 23 آب، سيارة تابعة لقناة JIN TV بالقرب من مفرق قرية تل شعير على طريق قامشلو عامودا، أدى إلى استشهاد عضو القناة نجم الدين فيصل حج سنان، وإصابة الصحفية دليلة عكيد، التي تعمل في القناة.

وفي هذا الصدد، تحدثت للجنة حماية الصحفيين، عضوة مجلس إدارة الفضائية JIN TV، دجلة إيتو، وقالت: "إن دليلة عكيد خضعت لعملية جراحية وهي كانت في وحدة العناية المركزة حتى يوم الجمعة".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "نشعر بحزن عميق إزاء الهجوم المأساوي بطائرة بدون طيار الذي أدى إلى استشهاد السائق نجم الدين فيصل، وإصابة الصحفية دليلة عكيد أثناء عملهما في شمال شرق سوريا".

وأضاف: "يجب على السلطات التركية أن تبدأ تحقيقاً سريعاً في هذا الهجوم، وتحديد المسؤول وما إذا كان فريق الإبلاغ مستهدفاً، ومحاسبة الجناة".

وأرسلت لجنة حماية الصحفيين بريداً إلكترونياً إلى مكتب الرئيس التركي للتعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد، ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من العثور على أي معلومات اتصال بوزارة الدفاع التركية أو أي تعليقات أصدرتها بشأن الهجوم.

وقالت لجنة حماية الصحفيين يوم الجمعة إنه "يتعين على السلطات التركية إجراء تحقيق فوري وشامل في الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار في سوريا، والذي أسفر عن استشهاد عامل في قناة JIN TV وإصابة مراسلة، وتحديد ما إذا كانا مستهدفين بسبب عملهما، وتقديم الجناة إلى العدالة".

(س ع)