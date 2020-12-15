لجنة حماية الصحفيين: ثلثي الصحفيين السجناء في العالم متهمون بالإرهاب

وقالت اللجنة، التي تتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مقرًّا لها، إن "الاحتجاجات، والتوترات السياسية، كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين، التي سجل معظمها في الصين، وتركيا، ومصر، والسعودية".

وذكرت في تقرير لها أن "هناك ما لا يقل عن 274 صحفيًّا وراء القضبان، وذلك حتى أول ديسمبر الجاري"، ويعدّ هذا الرقم أكبر رقم تسجله اللجنة، منذ أن بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينات.

سبب هذه الاعتقالات يعود إلى "عدم وجود قيادة عالمية، في ما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص، الهجمات التي شنها ترامب على وسائل الإعلام"، التي وفرت "غطاء للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم" بحسب اللجنة.

وأوضحت أن "ثلثي الصحفيين السجناء، وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة، مثل الإرهاب، أو الانتماء لجماعات محظورة، بينما لم يكشف عن أي اتهامات في نحو 20% من الحالات".

من جانبه، عدّ المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، أنه "من الصادم، والمروع أن نرى عددًا قياسيًّا من الصحفيين السجناء، في وسط جائحة عالمية".

ووفقًا للجنة، فإن هذا الارتفاع يأتي نتيجة سعي الحكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا، والاضطرابات الأهلية، لافتةً إلى أنه "مع تفشي جائحة فيروس كورونا، حاول الزعماء المستبدون السيطرة على التغطية الإعلامية لها، من خلال القبض على الصحفيين".

وأكدت "وفاة صحفيين اثنين على الأقل"، بعد إصابتهما بالفيروس أثناء الاحتجاز، وذكرت أن هذا الرقم يعدّ "الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم، تركة لرئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجال حرية الصحافة".

وأضافت أنه "رغم عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول ديسمبر، فإن 110 صحفيين أمريكيين اعتقلوا، أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال العام 2020، وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على عنف الشرطة".

كما قال التقرير إن "34 صحفيًّا في العالم دخلوا السجن في 2020، بتهمة نشر أخبار كاذبة، مقارنة مع 31 صحفيًّا العام الماضي".

وكانت اللجنة قد أحصت عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي بـ 250 صحفيًّا على الأقل.

(س ر)