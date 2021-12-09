لجنة حماية الصحفيين: عدد الصحافيين السجناء في العالم يسجل مستوى قياسيًّا غير مسبوق

بلغ عدد الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم خلال العام 2021 مستويات غير مسبوقة عند 293 صحفيًّا، وفق "لجنة حماية الصحافيين".

وفي تقريرها السنوي، قالت لجنة حماية الصحفيين إن 50 صحفيًّا مسجونين في الصين و26 في بورما و23 في فيتنام و19 في بيلاروس.

ومع إضافة الصحفيين المسجونين في إيران وتركيا وروسيا وأثيوبيا وأريتريا، يصل إجمالي عددهم إلى 293 صحفيًّا في سجون بأنحاء العالم، اعتبارًا من كانون الأول، مقارنة بـ 280 في العام الذي سبقه.

وجاء في البيان "أما سائر الدول التي ظهرت على قائمة الدول العشر التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، فهي تركيا، وأريتريا، وروسيا، وإيران، حيث يلجأ قادة هذه البلدان بصفة روتينية إلى استخدام قوانين الأمن والتكنولوجيا كسلاح لخنق المعارضة ومواصلة انتهاك المعايير الدولية دون أية عواقب".

وبحسب المدير التنفيذي للجنة غول سايمون "للسنة السادسة على التوالي تسجل لجنة حماية الصحفيين عددًا قياسيًّا للصحفيين المسجونين في أنحاء العالم".

وأضاف في بيان أن "سجن صحفيين لإعدادهم تقارير إخبارية هو السمة التي تميز نظامًا استبداديًّا".

وتواصل لجنة حماية الصحفيين منذ 40 عامًا، التنديد بما يتعرض له صحفيون من قتل وسجن ورقابة وأذى جسدي وتهديد.

وتابع البيان: "من المؤلم رؤية العديد من الدول على اللائحة عاما تلو الآخر، لكن من المروع بشكل خاص أن ميانمار وأثيوبيا أغلقتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة".

وأحصت اللجنة 24 صحافيًّا قتلوا في أنحاء العالم هذا العام.

ولا تزال المكسيك "الدولة الأكثر دموية في النصف الغربي من الكرة الأرضية بالنسبة للصحفيين، مع مقتل ثلاثة بسبب تقاريرهم فيما يستمر التحقيق لمعرفة دوافع مقتل ستة آخرين"، كما قالت اللجنة.

وأضافت أن عدد الصحفيين المسجونين يعكس "عدم تسامح متزايد مع التقارير المستقلة في أنحاء العالم".

وأشار التقرير إلى قيود في البيئة التي يعمل فيها صحافيون في أنحاء العالم، ومنها قوانين تستخدم لاستهداف صحفيين في هونغ كونغ وشينجيانغ، والانقلاب في ميانمار والحرب في شمال أثيوبيا وقمع المعارضة في بيلاروس.

(م ش)