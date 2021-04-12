لجنة دعم عوائل الشهداء تنعي الشخصية الوطنية حنان شيخو

وأصدرت لجنة دعم عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، بيانًا كتابيًّا بصدد وفاة الشخصية الوطنية حنان شيخو في مقاطعة الشهباء.

وجاء في البيان أن المناضل حنان شيخو من أهالي قرية عبيدان في ناحية بلبلي التابعة لعفرين، ينتمي إلى عائلة وطنية كادحة، تعرّف على حركة حرية كردستان منذ أعوام الثمانينات، وناضل منذ ذلك الوقت وحتى لحظة وفاته، وتولى خلال حياته العديد من المسؤوليات.

وأضاف "بعد ثورة 19 تموز، ومنذ السنوات الأولى للثورة، شارك المناضل حنان شيخو بنفس الحماس في تأسيس الإدارة الذاتية في عفرين، حيث تولى مهمة الرئيس المشترك لهيئة عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين".

ونوّه البيان إلى أن المناضل حنان شيخو توجه إلى مقاطعة الشهباء بعد احتلال عفرين، وهناك واصل نضاله في خدمة أهله المُهجّرين، وعلى أمل العودة يومًا إلى عفرين الحرة واصل نضاله حتى آخر أيام حياته.

البيان توجه بالعزاء لعائلة المناضل حنان شيخو، وعاهد بمواصلة النضال على نهج الشهداء حتى تحقيق آمالهم.

وتوفيت الشخصية الوطنية حنان شيخو في مقاطعة الشهباء بتاريخ 11 نيسان الجاري جراء إصابته بفيروس كورونا.

(ك)