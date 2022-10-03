لجنة CPT الأوروبية تعلن عن زيارتها لسجن إمرالي

نشرت لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT) اليوم بياناً كتابياً، بخصوص زيارتها لتركيا في الفترة الممتدة بين 20 إلى 29 أيلول المنصرم، وخلال ذلك أشارت اللجنة أنها زارت سجن إمرالي أيضاً، وأوضحت أنها أجرت ولأسباب خاصة زيارة لتركيا، وامتدت الزيارة ما بين 20 إلى 29 أيلول، وقالت إنها فحصت خلال الزيارة الإجراءات المتعلقة باحتجاز الأجانب وأوضاعهم وترحيلهم.

زارت إمرالي

وضمن البيان أوضحت اللجنة أنها وللاطلاع على أوضاع المعتقلات، زارت إمرالي، في إطار الفعاليات الاجتماعية التي تنظم وقطع الاتصال مع الخارج.

وفي إطار ذلك، التقت اللجنة مع وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، رئيس إدارة اللاجئين شافاش أونلو ومسؤولين ضمن وزارة الداخلية( القيادة العامة للجندرمة وقيادة خفر السواحل)، إضافة إلى نائب وزير العدل آكين جورلك والمدير العام للسجون ومسؤولين في زارة الخارجية، وبينت أنها ناقشت معهم العقوبات التي تفرض وظروف معتقل إمرالي.

(سـ)