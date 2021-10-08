لجنة باقون وعائدون تطالب المجتمع الدولي بإدراج مرتزقة تركيا على قوائم الإرهاب

وذكرعضو لجنة "باقون وعائدون" جوان عيسو، خلال المؤتمر الذي عقد في ساحة مخيم واشو كاني، باسم مهجّري سري كانيه، أن اللجنة هدفها خدمة أهالي سري كانيه وأريافها وضمان عودة آمنة للأهالي إلى المدينة، وإنهاء الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي بما فيه الإدارتان الأمريكية والروسية للقيام بواجبهم وإنهاء هذه المجازر التي تصنف كجرائم حرب".

وخلال المؤتمر تم إصدار بيان إلى الرأي العام العالمي باللغتين العربية والكردية، والذي قرئ من قبل الرئاسة المشتركة للجنة "باقون وعائدون" نورا محمد ومحمود جميل.

وقالت الرئاسة المشتركة للجنة "باقون وعائدون" نورا محمد: "عامان وما تزال مدينتنا سري كانيه تحت ظلم الاحتلال التركي وعبث وانتهاكات فصائل الجيش الوطني السوري التابع لقوى الائتلاف، بينما تستمر سلسلة الجرائم والتهجير بشكل منظم بحق السكان الأصليين، بالتزامن مع محاولة ترسيخ التغيير الديمغرافي عبر استقدام مستوطنين من دول أجنبية ومناطق أخرى إلى المدينة، وآخرها كان استقدام عائلات تنتمي لداعش وإلى تنظيمات إرهابية أخرى، وإسكانهم في المدينة والعمل على تغيير معالمها وتدمير إرثها، بغية طمس هويتها".

وأضاف البيان "في التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام2019 احتل جيش الاحتلال التركي مع مرتزقة الجيش الوطني مدينة سري كانيه الآمنة والغنية بتنوعها الثقافي، وهجّروا غالبية أهلها الذين يعيشون اليوم بعيدين عنها، يعانون صراع الوجود من جهة، ويأملون بالعودة الآمنة دون احتلال من جهة أخرى".

وأشار البيان إلى الظروف الصعبة للباقين في المنطقة المحتلة "أن الذين بقوا داخل المدينة يعيشون ظروفاً أشبه بالقسرية، نتيجة الانتهاكات اليومية الواسعة في المدينة وريفها على يد الفصائل العسكرية الراديكالية والعصابات المسلحة التي تتبع سياسة وحشية؛ من خلال بثّ الرعب والقتل والخطف والتعذيب وفرض الإتاوات بشكل منظم وبدعم من الدولة التركية وقوى الائتلاف".

وأوضح "عامان والمشهد في المدينة يكرس الاحتلال وفرض السيطرة بقوة السلاح والتهديد بالقتل والاستيلاء على أملاك المدنيين عنوة، واستغلال تهجير الأهالي عبر التصرف بممتلكاتهم من قبل الفصائل العسكرية والمجلس المحلي التابعين للاحتلال التركي، بسمسرة بشعة من خلال بيعها وتأجيرها لصالح المرتزقة والمستوطنين الأجانب".

ولفت البيان إلى أن "أن المهجرين من المدينة وأريافها والمشتتين في مدن شمال وشرق سوريا وخارج حدود البلاد، يرصدون ويتابعون بشكل يومي الانتهاكات الممنهجة التي تحصل في المدينة، وينتظرون آملين العودة الآمنة بعد زوال الظلم وانتهاء الاحتلال".

وانتقد البيان الصمت الدولي "كل هذه الانتهاكات والكوارث ترتكب في المنطقة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت؛ على الرغم من أن التقارير الدولية أكدت ولاتزال توثّق السياسات الاستثنائية الجائرة حول ما يحصل في المدينة وأريافها. وكان آخرها اعتبار فصيل أحرار الشرقية الذي ينتمي إلى الجيش الوطني السوري فصيلاً إرهابيا، الأمر الذي يزيد من خطر الإرهاب في المناطق الجغرافية المغتصبة".

وأوضح البيان أن لجنة مهجري سري كانيه " هدفها خدمة أهالي سري كانيه وأريافها، أخذنا على عاتقنا مسؤولية تحقيق عودة آمنة لأهلنا إلى المدينة، وإنهاء الاحتلال وفرض السلم والاستقرار بشتى الوسائل والسبل المتاحة".

وشدد البيان على " ضرورة الضغط على المجتمع الدولي بما فيه الإدارتين الأمريكية والروسية للقيام بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم بإنهاء هذه المجازر والجرائم اليومية التي تصنف كجرائم حرب".

وطالب البيان "إنهاء الاحتلال التركي، وإدراج الفصائل المرتزقة وقياداتها وقيادات الدولة التركية من عسكريين وسياسيين من الذين خططوا ونفذوا وشاركوا في هذه العملية العسكرية، التي انتهت باحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي / تل أبيض، ضمن قوائم الإرهاب. كذلك العمل بوتيرة عالية من أجل عودة الأهالي والسكان الأصليين بشكل آمن إلى ديارهم، عودة تحفظ للمدنيين كرامتهم وتعيد لهم حقوقهم المشروعة".

وفي نهاية البيان، نشرت اللجنة برنامجاً للأعمال التي ستقوم بها خلال الأيام القادمة، لجمع الوثائق والتواصل مع المنظمات المحلية والدولية لتدويل القضية.

(ه إ/ف)

ANHA