لجنة عوائل الشهداء والمفقودين: الدولة التركية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في كردستان

خلال بيان لها، نددت لجنة عوائل الشهداء والمفقودين (‏KOMAW‏) ‏ بجرائم الدولة التركية ضد الإنسانية في كردستان ودعت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بالخروج عن صمتهم تجاه هذه الجرائم.

وهذا نص البيان:

"الدولة التركية ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام انظار العالم أجمع، وتمارس هجمات الإبادة ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة مستخدمة أسلحة تقليدية بتقنية حديثة، حيث أنها لا تكتفي بهذه الأسلحة، بل تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد عموم الجغرافيا الكردستانية والشعب الكردستاني، ووفق المعلومات التي وصلتنا من المنطقة وخاصة في مناطق آفاشين وزاب ومتينا وجنوب كردستان وروج آفا، فقد استخدمت هذه الأسلحة الكيماوية 157 مرة خلال شهر واحد فقط، حيث فقد الكثير من الأشخاص لحياتهم كما أصيب كثيرون.

من الممكن أن يكون العالم لا يعلم بهذا الشيء، أو يعلم ولكنه صامت، ولكن هذا ليس غريباً على الشعب الكردي، فمنذ التاريخ القريب والشعب الكردي يشهد على جرائم الدولة التركية، لم ينسَ بعد أن الدولة التركية قتلت الأطفال والنساء وكبار السن في الكهوف بوحشية، باستعمال سم الفئران خلال انتفاضة ديرسم 1938، هذا اعتراف أحد القادة الأتراك في تلك الفترة وهو إحسان صبري جاغلايانغيل بشكل علني ومتباهي.

باسم لجنة عوائل الشهداء والمفقودين (‏KOMAW‏) ‏ندعو بالإضافة للشعب الكردستاني، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي، ألا تبقى صامتة حيال أفعال هذه الدولة الوحشية والقاتلة، الدولة التركية بقيادة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تخطّت الحكومات التي قبلها بأفعالها الإجرامية ضد الإنسانية، الدول التي تصمت أمام هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي ولا تبدي أي موقف تجاهها، ترتكب الجرم نفسه ضد الإنسانية.

نحن على ثقة بأن الإنسانية في هذا العالم العصري، سترفض أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم ضد الإنسانية وكذلك الصامتون عنها واللامبالون.

وباسم لجنة عوائل الشهداء والمفقودين (‏KOMAW‏) نعلن تكاتفنا ودعمنا بكل قوتنا مع شعبنا وكل الشعوب المضطهدة.