لجنة اتحاد الزراعة والثروة الحيوانية تجيب على مطالب مربي الماشية في الشدادي

استلمت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في ناحية الشدادي من الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية /20/جرعة فقط من لقاح مرض الجدري المخصص للأغنام، والذي يكفي لتلقيح /2000/ رأس من الغنم من أصل 200 ألف رأس مسجلة في ناحية الشدادي وريفها.

ويعد فصل الخريف فصل انتشار مرض الجدري والحمّى القلاعية بين الأغنام، لذلك يعمل مربو الماشية، في مثل هذا الوقت من كل عام، على تحصين ماشيتهم من خلال اللقاحات اللازمة.

'قلة الدعم من لجنة الثروة الحيوانية للمربين'

أمين العيسى، من مربي الثروة الحيوانية أشار إلى أنه يملك 100 رأس غنم، ولم يتم تقديم أي نوع من الدواء اللازم له من قبل لجنة الثروة الحيوانية منذ العام الماضي.

'لقاحات ضرورية للماشية'

وأضاف العيسى إن الأغنام تحتاج إلى مجموعة من اللقاحات بمعدل مرة كل شهرين على الأقل، وأهم اللقاحات التي يجب أن تقدم لها هو لقاح الحمّى القلاعية والحمّى الفحمية (الجمرة الخبيثة) والحمى المالطية ولقاح القمل والدمية.

وأوضح أن كل لقاح يجب أن يُعطى في وقت معين من العام، فلقاح الجدري يعطى في فصل الخريف وتصل كلفة تلقيح كل رأس غنم إلى /500/ ليرة سورية، ولقاح "البس تريلا" يعطى في فصل الصيف، وتصل سعر الجرعة الواحدة منه إلى /15000/ ل. س.

ولقاح الحمّى القلاعية يعطى في فصلي الخريف والربيع، واللقاح الرباعي " دويدان " يعطى كل شهر ويبلغ ثمنه 20 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح والمضادات الحيوية.

ونوه العيسى إلى أن غالبية المربين يلجؤون، في الظروف الحالية، إلى شراء الأدوية من السوق السوداء.

وبدروها أفادت الإدارية في اللجنة، براءة الخليف، أنهم استلموا في الأيام الماضية 20 جرعة فقط من لقاح الجدري المخصص للأغنام، وأن النسبة المئوية للمربين المستفيدين من اللقاح لا تتجاوز 2% من المربين.

'ملزمون بتأمين جرعات اللقاح للماشية المسجلة'

ولفتت أن الكمية وُزعت ضمن جولة قامت بها اللجنة على المربين في ناحية الشدادي، وقالت: نحن ملزمون بتأمين الجرعات واللقاح للمربين، ولكن حسب إمكانية توفرها لدى الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية.

وأضافت: نحن نقوم بمخاطبتهم بشكل مباشر وننقل الصورة التي يمر بها المربون من قلة الجرعات وحاجتهم لها، وبذلك يكون الدور الكبير لهم في إرساله، حسب الإمكانية.

وأكد أن عدد الأغنام تجاوز الـ 200 ألف بالإضافة إلى 1768 بقرة موجودة في الشدادي والريف القريب، كذلك 1500 من الإبل.

هذا وتشهد أسعار الجرعات والأدوية الخاصة في الصيدليات البيطرية ارتفاعاً نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث يقوم الصيادلة بشرائه بالدولار وبيعه بما يساويه من العملة السورية في السوق.

'كميات جديدة من العلاج في الأيام القادمة'

فيما أكدت براءة الخليف أن هناك دفعة من الجرعات العلاجية سيتم استلامها في الأيام القادمة.

والجدير ذكره أن الريف الجنوبي من مقاطعة الحسكة، يعتمد على تربية الماشية والزراعة كمصدر أساسي للدخل.

(سـ)

ANHA