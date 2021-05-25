لجنة الزراعة والري تحدد أجور الحصادات وتخصص أرقام طوارئ للإبلاغ عن أي حريق

وعلى الرغم من تردي الواقع الزراعي في المنطقة بشكل عام، بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات، أهم مورد للري منذ شهر شباط الماضي، وقلة الأمطار الموسمية التي هطلت في المنطقة؛ إلا أن لجنة الزراعة والري اتخذت عدة إجراءات لاستقبال موسم الحصاد وتخفيف الأضرار عن المزارعين بدعم أصحاب الحصادات وتكثيف نقاط الإطفاء تحسبًا لأي حريق محتمل والسيطرة عليه.

وفتحت لجنة الزراعة باب الترخيص للحصادات منذ الـ 18 من شهر أيار الجاري ومستمرة حتى الآن عن طريق الوحدات الإرشادية المنتشرة في الأرياف، بعد تقديم صاحب الحصادة للأوراق الثبوتية اللازمة وفحص الحصادة وجاهزيتها من قبل اللجان التي شكلتها لجنة الزراعة وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين.

وحسب عضو مكتب الإرشاد في لجنة الزراعة والري محمد الرجب، فإن صاحب الحصادة بعد استكمال رخصته وتحويله إلى مديرية المحروقات، يمنح كمية 10 آلاف لتر مقسمة إلى 4 دفعات، حتى وإن كان قيد الحصادة من خارج الرقة فتمنح مخصصاتها من المازوت مادامت تعمل ضمن حدود إقليم الرقة.

محمد الرجب أوضح أيضًا أن من شروط الرخصة أن تجهز الحصادة بعوادم شرار وأجهزة إطفاء وخزان مياه، لتفادي أي حريق ناجم عن شرارة من الحصادة والسيطرة عليه في مهده منعًا لانتشار رقعته.

وعن تسعيرة حصاد المحاصيل المروية قال الرجب: "تم تحديد سعر حصاد دونم القمح مع التبن بـ 12 ألف ليرة سورية، و8 آلاف بدون تبن، وبالنسبة لدونم الشعير حددت التسعيرة بـ 9 آلاف مع تبن و6 آلاف بدون تبن".

وبسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة بسبب قلة الأمطار الموسمية وتراجع الزراعة البعلية إلى حد كبير، فإن لجنة الزراعة لم تشملها بأي قرار يخص حصادها، خاصة وأن أغلب الفلاحين قد أجّروا المحاصيل البعلية للرعي في وقت سابق.

كما نوّه الرجب إلى أن أي مخالفة لشروط الرخصة من قبل صاحب الحصادة وطاقمها، تعتبر الرخصة لاغية وتوقف الحصادة عن العمل بعد دفع المخالفة المنصوص عليها في الرخصة.

وبالتعاون مع فريق الاستجابة الأولية وفوج الإطفاء في الرقة، خصصت لجنة الزراعة أرقام طوارئ للإبلاغ عن أي حريق قد يشب في الأراضي الزراعية، وتكثيف دوريات الإطفاء بين الأراضي الزراعية للوصول السريع إلى مكان أي حريق قد ينشب.

قائد فريق الاستجابة الأولية في الرقة، ياسر الخميس، أكد أنهم شكّلوا 5 مفارز إطفاء في أرياف الرقة في قرى الكرامة، السلحبية، رطلة، حزيمة، وقرية الحلوعبد للوصول لأي حريق بأقصى سرعة، موضحًا أن فوج المدينة سيكون على أتم الاستعداد ليكون رديفًا لأي من المفارز الأخرى التي تم تشكيلها في القرى.

وطالب الخميس جميع الأهالي والفلاحين بسرعة الإبلاغ عن أي حريق وذلك عبر الأرقام التي تم تخصيصها للطوارئ وأعلنت عنها عبر ملصقات في وقت سابق بالتعاون مع لجنة الزراعة والري وهي (المدينة – 0934178891) (رطلة – 0936246290) (الكرامة – 0935469766) (حزيمة – 09921311761) (السلحبية – 0993114921)

(مـ)

ANHA