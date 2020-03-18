لجنة الزراعة توزع 3500 كيس من السماد على المزارعين

وزعت لجنة الزارعة اليوم 3500 كيسا من مادة السماد الربيعي والمعروف بـ "اليوريا الآزوتي 46"، على المزارعين في مقاطعة الشهباء والذي يستخدم بشكل خاص لمحصولي القمح والشعير، لمساعدتهم في إنتاج محصول ذو جودة عالية.

وخصصت لجنة الزراعة في إقليم عفرين لكل هكتار واحد 100كغ من السماد للأراضي البعلية و250 كغ للأراضي المروية.

حيث وزعت لجنة الزراعة حتى الآن 3500 كيس من السماد على المزارعين.

وحددت لجنة الزراعة سعر كيس واحد من السماد وزن 50كغ, بـ24500 ل.س، في حين يباع الكيس في الأسواق بـ 27000 ل.س.

ومن حيث آلية التوزيع، يتم رفع الطلب من قبل المزارعين إلى كومين القرية, ثم يرفع الطلب إلى لجنة الزراعة في الإقليم، وبعدها يوزع السماد على المزارعين وفق الكمية المقدرة مسبقاً.

وعن عمل لجنة الزراعة والخدمات التي تقدمها للمزارعين، قال الرئيس المشترك للجنة الزراعة في قرية بابنس في مقاطعة الشهباء لـ وكالة أنباء هاوار, "تقوم لجنة الزراعة في مقاطعة الشهباء، بتوزيع السماد الكيماوي على المزارعين في المقاطعة لمساعدتهم في إنتاج محصول جيد".

وتابع جمو "كما أننا بدورنا نساعد المزارعين في رش السماد بالجرارات التابعة للجنة الزراعة".

وأوضح علي جمو أن اللجنة مستمرة في توزيع السماد على المزارعين حتى نهاية هذا الشهر.

(ر ح)

ANHA