لجنة الزراعة في دير الزور تواصل خطتها لدعم القطاع الزراعي

ويتضمن برنامج دعم القطاع الزراعي في دير الزور، تقديم المحروقات" المازوت المدعوم" للمشاريع الزراعية ضمن خطة الموسم الزراعي الشتوي.

وتعتمد آلية تقديم المازوت على قطْع المزارعين (لوصول) في مديرية الزراعة في بلدة هجين بالريف الشرقي لدير الزور.

وتشمل الخطة الحالية تقديم الدعم للمزارعين في الريف الشرقي الممتد من بلدة هجين إلى الباغوز.

ويحق لكل مزارع الحصول على 7 لترات من المازوت لكل دونم من المساحة المزروعة، بسعر 75 ليرة سورية للتر الواحد.

وبحسب الإداريين في مديرية الزراعة، فقد وصلت عدد المشاريع الزراعية المستفيدة من مادة المازوت المدعوم إلى 1547مشروعًا مرخّصًا، حصل 700 مشروع منها على مستحقاتها حتى الآن، بينما حددت المديرية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع لحصول المزارعين على المستحقات.

والجدير ذكره وحسب الخطة الزراعية الموضوعة من قبل مديرية الزراعة، فإن الدعم سيشمل تقديم السماد والبذار أيضًا خلال المواسم المقبلة، للارتقاء بالواقع الزراعي في منطقة دير الزور.

(ف ع/سـ)

ANHA