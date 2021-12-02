لجنة التربية والتعليم في منبج تعقد اجتماعها السنوي

وحضر الاجتماع أعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية، وهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا وممثلين من مؤسسات لجنة التربية والتعليم من منبج والطبقة والرقة، وذلك في صالة المجلس التشريعي وسط المدينة.

وزينة القاعة بلافتات كتب عليها "مجتمعية الأطفال تؤمن بحسب كفاءة المجتمع في التعليم، فتعليم الأطفال من أهم وظائف المجتمع"، "المرأة هي الطالبة الأولى للطبيعة وهي أول معلمة للبشرية وأم المجتمع"، "قدسية التعليم تنبع من الوجود".

وبدء الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, وتلاها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نزيفة خلو شرحت فيها ما يقع على لجنة التربية من بناء لأجيال تكون واعية، ضد ما تشهده المنطقة من تحديات.

وأشارت نزيفة خلو خلال حديثها أنه " أذا كانت العملية التربوية والتعليمية سليمة بالتأكيد سيكون هناك مجتمع قادر على أن يكون صاحب القرار والإرادة وأن يلعب دوره في كافة الميادين سياسياً واجتماعياً, وهذا الدور ينطلق من التربية والتعليم".

من ثم قراءة نائبة الرئاسة المشتركة للجنة التربية في منبج بيركين محمد فلسفة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا, بعدها قرأ الإدارة العامة للمدارس في منبج حسن العبدالله التقرير السنوي لأعمال لجنة التربية والتعليم في منبج، ثم عرض سنفزيون عن أعمال لجنة التربية من أعمال خدمية وترميمات للمدارس وعن افتتاح الدورات للمعلمين.

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش والاقتراحات مع الحضور الذين اقترحوا بنود لتحسين العملية التربوية في منبج والتركيز على المرحلة الدراسية الابتدائية لينشئ جيل متعلم وواعي قادر على بناء مجتمع أخلاقي.

(ا ق/ل)

ANHA