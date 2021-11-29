لجنة التربية والتعليم في دير الزور ترمّم أسوار 3 مدارس في الريف الغربي

والمدارس هي مدرسة حمّار العلي وسفيرة فوقاني وحاوي الحصان وكان مرتزقة داعش قد دمروا أسوار تلك المدارس بشكل كلي في فترة احتلالهم للمنطقة وتحويل المدارس إلى مقرات لهم.

وتقع تلك المدارس على الطريق العام مباشرة مما يسبب صعوبة في ضبط الطلاب ومنعهم من الاقتراب من الشارع بسبب عدم وجود سور للمدرسة.

وبهذا الصدد أثنى مدير مدرسة حمّار العلي، نوري المحمد، على جهود لجنة التربية والتعليم لإعادة ترميم المدارس والارتقاء بالواقع التعليمي وإنقاذ الجيل الذي دمره مرتزقة داعش، بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها وسط تواضع الإمكانيات.

(ع ع/مـ)

ANHA