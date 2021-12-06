لجنة التربية والتعليم في دير الزور تعقد اجتماعها السنوي لمناقشة الواقع التعليمي

وعقد الاجتماع في منطقة السبعة كيلو, في قاعة المجلس المدني بدير الزور, بحضور وفد من لجنة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا وعدد كبير من ممثلي لجنة التربية والتعليم في دير الزور. وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت.

وعلى هامش الاجتماع تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في دير الزور, كمال الموسى الذي قال: "عقدنا اليوم الاجتماع السنوي للجنة التربية والتعليم لعام 2021 ومن خلال هذا الاجتماع تم مناقشة الوضع السياسي بشكل عام وأعمال لجنة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي, من بناء وترميم المدارس حسب الإمكانات المتوفرة, بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي واجهتها العملية التربوية, وخاصة بعد تأثيرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تعيينات المدرسين للعام الجديد وزيادتها".

وتابع الموسى: "ومن المقترحات التي طرحت في هذا الاجتماع, العمل على إيجاد حلّ لنقص الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، والعمل على فتح قسم الصحة المدرسية, والعمل على زيادة الميزانية المادية من أجل بناء وترميم المدارس".

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ANHA