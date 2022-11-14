لجنة التربية والتعليم في الطبقة تنظم بطولة مدرسية لألعاب القوى

وشارك في البطولة التي نظمها مكتب الأنشطة الرياضية في لجنة التربية والتعليم في مدينة الطبقة، ما يزيد عن 200 طالب وطالبة من طلبة5 مدارس في المدينة وريفها.

وأقيمت منافسات البطولة على أرضية مدينة الألعاب الرياضية غرب مدينة الطبقة، وضمت المنافسات ألعاب الجري لمسافة 100 م و 200 م بالإضافة إلى لعبتي رمي الكرة الحديدية ورمي القرص.

واستهدفت البطولة جميع طلاب وطالبات المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية من أعمار 10 أعوام حتى 17عاماً.

والغاية من هذه البطولة؛ اختيار المواهب الرياضية في مدارس المدينة وريفها وصقلها من أجل التحضير لمختلف البطولات وإعداد كوادر رياضية على مستوى شمال وشرق سوريا.

وفي ختام البطولة كرّمت لجنة التربية والتعليم، الطلاب والطالبات في المراكز الثلاث الأولى في جميع المنافسات.

(ع ص/خ)

ANHA