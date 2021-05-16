لجنة التربية والتعليم في الرقة: اللغة هي أساس الوجود وهوية الشعوب

صادف يوم أمس، 15 أيار، يوم اللغة الكردية، وأقر المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) عام 2006 يوم 15 أيار، يومًا للغة الكردية.

وبهذه المناسبة، أصدرت لجنة التربية والتعليم في الرقة بيانًا، هنات من خلاله يوم اللغة الكردية، وقالت إنها حفظت تاريخ الكرد وثقافتهم المتجذرة.

البيان قرئ من قبل العضوة في اللجنة خديجة إبراهيم، خلال تجمّع لعدد من مدرّسي اللغة الكردية أمام مركز اللجنة.

وجاء في نص البيان "اللغة الكردية هي واحدة من أقدم اللغات في ميزوبوتاميا، وأنشئت بفضلها حضارة تاريخية للكرد، وهي استمرار للحياة القومية للشعب الكردي لأنها حفظت لهم تاريخهم وثقافتهم".

وتابع البيان "الحفاظ على اللغة الأم، وتعلمها هو حق لكل شخص، لأن اللغة هي أساس وجود وهوية الشعوب، لذلك على الشعب الكردي أن يحافظ على لغته ويعمل على ازدهارها".

واشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان يقول إن اللغة جسد والثقافة جسد والجغرافية جسد فحافظوا على أجسادكم، لذلك علينا أن نحمي لغتنا لنحمي أنفسنا"

هذا ويعود تحديد الـ 15 من أيار يومًا للاحتفال باللغة الكردية إلى صدور أول عدد من مجلة هاوار باللغة الكردية في الـ 15 من أيام عام 1932 في العاصمة السورية دمشق.

(سـ)

ANHA