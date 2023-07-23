لجنة التربية والتعليم في الرقة تفتتح دورة صيفية لـ1800معلم ومعلمة في الرقة وريفها

عملت لجنة التربية والتعليم في الرقة على افتتاح 15 مركزاً موزعاً في المدينة والريف لينضم جميع المعلمين إلى الدورة الصيفية.

في هذا الصدد التقت وكالتنا بالرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الرقة، زليخة عبدين التي قالت: "تم افتتاح 15 مركزاً في الرقة وريفها من أجل تسهيل وصول المعلمين إليها، وأضافت "استقطبنا 1800معلم ومعلمة من أصل 6 آلاف معلم".

وأوضحت، زليخة عبدي "تم اختيار المعلمين الذي انضموا للدورة التدريبية من قبل اللجنة ومكاتب التوجيه ومن قبل الطالب وأولياء الأمور وبعد تقييم المعلمين اتخذنا قراراً بفتح دورة صيفية للمعلمين الذي تم تعينهم مؤخراً في سلك التعليم والمعلمين الذي تم تعينهم منذ بداية افتتاح المدارس ولم يطوروا من مستواهم ولم ويرتقوا إلى المستوى المطلوب.

ولفتت "هناك دورة تدريبة أخرى ستفتتح في الأيام القادمة مدتها من أسبوع حتى الشهر بالإضافة إلى دورة الأرشيف ودورة لمتحدثي المدارس، كما هناك دورة خاصة مفتوحة للمعلمات التي يوجد لديها أطفال ولا يستطعن الانضمام إلى هذه الدورات الحالية".

وبّينت، زليخة عبدي "برنامج التدريب الذي ستسير عليه الدورة سيكون عن طرق التدريس والنظام الداخلي ونظام التقييم وفلسفة التدريب وتحسين المستوى في مواد الاختصاص".

وفي ختام حديثها قالت زليخة عبدي: "كل ما نتمناه أن يكون معلمينا جاهزين ومستعدين لتلقي هذه التدريبات لأننا الآن في مرحلة مصيرية والتعليم شيء حساس في هذه المعادلة ويجب أن نواجه بالتعليم كل التحديات التي تواجه المنطقة".

(أع/خ)

ANHA